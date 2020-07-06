Tesla выпустила красные атласные шорты – их раскупили за считанные часы

Об этом пишет Mashable.

Илон Маск частенько писал о своей нелюбви к шортселлерам (это игроки биржи, которые ставят на понижение акций компании ради быстрой прибыли), в прошлом доставившими компании немало проблем с информационными атаками против производителя с целью расшатывания курса акций на бирже.

Также он часто троллит Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC, КЦББ). Еще в 2018 году Маск отправил коробку коротких шорт главному "шортселлеру" Уолл-стрит Дэвиду Эйнхорну, основателю и президенту хедж-фонда Greenlight Capital. Затем Маск вспомнил про SEC. Официально аббревиатура расшифровывается как Securities and Exchange Commission, но Маск читает ее несколько иначе — Shortseller Enrichment Commission ("Комиссия по обогащению шортселлеров").

И несколькими днями ранее Маск заявил, что Tesla выпустит "сияющие алые атласные шорты с золотой нашивкой… и отправит партию "Комиссию по обогащению шортселлеров», чтобы помочь им пережить эти нелегкие времена".

Отправил, или нет, неясно, но те шорты с логотипом Tesla спереди и аббревиатурой S3XY (обозначает актуальную линейку автопроизводителя), что продавались в фирменном магазине Tesla со вечера 5 июля, уже все раскуплены.

Цена символическая (шорты стоят 69 долларов 42 цента) — $69.420 (на сайте цена Tesla цена указана с точностью до трех знаков после запятой). Но кроме шуточного смысла в этой цене есть ее один скрытый смысл. Число "420" — это прямая отсылка к нашумевшей истории о выкупе всех акций Tesla с биржи. К слову, символический рубеж в $420 акции Tesla прошли только в декабре 2019 года, а уже сейчас цена одной ценной бумаги компании превышает $1200. Интерес к шортам оказался настолько высоким, что сайт Tesla не справился с нагрузкой.

"Наслаждайтесь летом с короткими шортами Tesla. Будь легким, как ветер, или потешным, как Либераче, с нашей красной отделкой из атласа и золота. Расслабляйтесь у бассейна или в помещении круглый год с нашими короткими шортами Tesla, выпущенными ограниченным тиражом, с фирменным логотипом Tesla спереди и надписью S3XY сзади. Наслаждайтесь исключительным комфортом от последнего звонка (звонка, который означает окончание торговой сессии на фондовой бирже)" — гласит описание шорт на сайте Tesla.

Как ранее писал Фокус:

Миллиардер Илон Маск в комментарии нью-йоркскому изданию Page Six опроверг информацию, обнародованную британским таблоидом Daily Mail, о том, что он якобы участвовал в групповом сексе с моделью Карой Делевинь и актрисой Эмбер Херд в доме супруга актрисы Джонни Деппа в 2016 году. По его словам, они с Карой Делевинь "являются друзьями, но никогда не имели интима". "Она подтвердит это", – сказал Маск.