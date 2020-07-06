85-летний Далай-лама выпустил музыкальный альбом с мантрами и учениями

Духовный лидер Тибета Далай-лама XIV выпустил к своему юбилею – 85-летию – дебютный музыкальный альбом "Внутренний мир" ("Inner World"). В альбоме собрано 11 композиций с мантрами и учениями.

Об этом сообщает Reuters.

Идею записать музыкальный альбом еще 5 лет назад подала музыкант и ученица Далай-ламы Джунел Кунин из Новой Зеландии. В итоге был создан необычный творческий синтез: мантры и наставления Далай-ламы под музыкальный аккомпанемент. В работе женщине помогал ее муж Авраам – тоже музыкант и продюсер.

"Это честь для меня. Это было невероятно и страшно от доверия и ответственности", – сказала Кунин.

Кроме того, в промо-ролике к альбому Далай-лама объясняет, почему согласился принять участие в таком проекте:

"Сама цель моей жизни – служить, настолько, насколько я могу", – сказал духовный лидер.

Деньги, заработанные на продаже альбома "Внутренний мир" Далай-ламы, планируют передать организациям, которые занимаются исследованием в области так называемой созерцательной науки (contemplative science).

В апреле прошлого года Далай-лама попал в больницу. Там он провел несколько дней по причине дискомфорта в груди и диагностированной легочной инфекции.