Стивен Кинг продал права на три своих ужастика по доллару за каждый
Стивен Кинг, американский писатель, которого называют королем ужасов, позволит экранизировать три новеллы из сборника If it bleeds всего за один доллар. Режиссерами станут Бен Стиллер, Джон Ли Хэнкок и Даррен Аронофски. Об этом сообщает Deadline.
Известный американский писатель продолжает традицию благотворительного сотрудничества с кинорежиссерами. Сборник рассказов If it bleeds увидел свет в апреле 2020 года.
Первый из "однодолларовых" рассказов называется "Телефон мистера Харригана". Это история об истории общения между мальчиком и его умершим соседом. Съемками фильма для платформы Netflix займутся Райан Мерфи (один из создателей "Американской истории ужасов") и Джон Ли Хэнкок.
Второй рассказ, "Крыса", выкупил Бен Стиллер ("Друзья", "Счастливчик Гилмор", "Ночь в музее", "Знакомство с Факерами"). Он станет и режиссером, и исполнителем главной роли в фильме о писателе, который вступил в договорные отношения с крысой.
Даррен Аронофски ("Реквием по мечте", "Фонтан», "Ной") экранизирует новеллу "Жизнь Чака" – о молодом человеке, страдающем от опухоли мозга.
Ранее Стивен Кинг уже продавал право на экранизацию за 1 доллар – в рамках акции Dollar Baby. Тогда правообладателями могли стать школьники и студенты, изучающие кинематограф.
Одним из тех, кто воспользовался "аттракционом неслыханной щедрости", в феврале 2020 года стал 19-летний украинский студент Валентин Лавренюк. За доллар молодой украинец приобрел право экранизации книги "Велотренажер". Молодой режиссер надеется завершить съемки до конца года.