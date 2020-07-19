Сладкая жизнь. Топ-5 шоколадных рекордов

Самая большая плитка шоколада

Британская кондитерская компания Thorntons по случаю своего 100-летия в сентябре 2011 года изготовила самую большую в мире шоколадку. Она весила 5 т 792 кг — столько же, как и 75 тыс. обычных плиток Thorntons. Шоколад в форму на протяжении 10 часов заливали 50 кондитеров, после чего он застывал трое суток.

Самая большая шоколадная скульптура

Рекорд установлен в апреле 2018 года на шоколадной выставке в Уберабе (Бразилия). Кондитеры компании Equipe da Casa do Chocolate создали шоколадный дом весом 10,5 т. Его площадь составила 15 кв. м, а высота — 2,4 м. Все предметы интерьера, в том числе печку, кастрюли, чашки, ложки и даже печатную машинку, также изготовили из шоколада.

Самый дорогой шоколад

Наиболее дорогой шоколад производит цюрихский шоколатье Attimo — 80-граммовая плитка стоит $645. При цене $8,5 тыс. за 1 кг этот шоколад внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самый дорогостоящий. В его состав входят шафран, выращенный в швейцарской деревне Мунд, апельсиновые чипсы и 68%-й шоколад Chuao из Венесуэлы, который, по мнению Attimo, настолько хорош, что лучшие в мире шоколатье вынуждены размещать заказы на него на 19 лет вперёд.

Самый старый шоколад

Изначально родиной шоколада считалась Центральная Америка, однако в 2018 году учёные доказали, что первые шоколатье жили в Западной Амазонии около 5300 лет назад. Археологи нашли следы какао в древних горшках, обнаруженных на территории деревни Санта-Ана-Ла Флориды (северный Эквадор), которую в древности населяли представители культуры Майо-Чинчипе.

Самая большая коллекция шоколадных платьев

Шоколад давно перестал быть просто лакомством. Из него изготавливают гигантские скульптуры и предметы интерьера. А модницы могут даже примерить наряды из шоколада. Ежегодно на крупнейшей в мире выставке, посвящённой какао и шоколаду — Salon du Chocolat в Париже, — модели демонстрируют шоколадные платья. Самая большая коллекция была представлена на выставке в 2008 году — сразу 23 наряда.