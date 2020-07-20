Рэпер Канье Уэст провел первый предвыборный митинг: говорил об абортах и рыдал

Рэпер и муж известной модели Ким Кардашьян, который недавно заявил, что будет баллотироваться в президенты США, провел свою первую встречу с потенциальными избирателями. Об этом пишет Deadline.

На митинг в Южной Каролине он явился с новой стрижкой, в бронежилете и с толпой охранников. И начал свой спич с абортов. Он признался, что его жена, Ким Кардашьян, хотела сделать аборт, когда была беременна их первой дочерью Норт, но "бог пришел к нему и сказал, что это неправильно".

Рэпер поведал, что Ким уже стояла с таблетками в руках, но Бог вдохновил его и он, Канье, ее остановил. После чего рэпер разрыдался перед потенциальными избирателями. Также он заявил, что ему все равно, станет он президентом, или нет. Но если станет, то на каждого ребенка должен выплачиваться миллион долларов.

Канье Уэст с семьей

Канье Уэст рыдает на митинге

А потом отметил, что "перед магазином Gucci есть бездомные. Я хочу о них позаботиться. И я служу Богу".

Он также сказал, что хотел бы встретиться с Джорджем Соросом, чтобы обсудить строительство домов, и с Марком Цукербергом, чтобы поговорить об улучшении качества интернета в Африке.

А потом неожиданно оскорбил память Гарриет Табман, американской аболиционистки, борца против рабства и за социальные реформы в США, жившей в конце XIX века и скончавшейся в 1913 году. Бывшая рабыня помогла сбежать с невольничьего Юга трем сотням рабов, воодушевила на бегство тысячи. За ее голову была назначена награда в 12 тысяч долларов. В 2016 ее портрет хотели разместить на 20-долларовой купюре, вместо президента Эндрю Джексона, работорговца и сторонника жесткой политики против коренного индейского населения.

Гарриет Таубман

Уэст заявил, что Табман "не спасала рабов, а просто заставляла их работать на других белых господ". После этого в толпе ему посоветовали "заткнуться" и "свалить со сцены".

В общем Уэст вел себя не вполне неадекватно, журналисты таблоидов связывают это с его биполярным расстройством, из-за которого он в 2016 году уже отменил концертный тур.

Как отреагировала Ким Кардашьян на то, что подробности ее с мужем личной жизни стали достоянием общественности – неизвестно.