Марк Цукерберг с солнцезащитным кремом на лице стал "героем" соцсетей

36-летнего Марка Цукерберга сняли на Гавайях, когда он занимался серфингом в компании профессионального серфера Кайя Ленни. Об этом пишет New York Post.

Если его инструктор был в обычной "униформе" серфингиста – плавках, то Марк решил обезопасить себя от солнца максимально – он надел шорты, футболку с длинным рукавом и катался на эксклюзивной доске Efoil за 12 тысяч долларов. А на лицо он нанес такой слой солнцезащитного крема, что его смогли разглядеть даже папарацци.

Марк Цукерберг с группой поддержки/Фото: NYpost/MEGA

Снимки миллиардера уже разошлись по соцсетям и послужили источником мемов. Цукреберга сравнивают с Джокером, мимом и героем японских мультфильмов.

Перевод: Никто и никогда не видел Марка и призрака из "Унесенных призраками" в одной комнате.



Перевод: Цукерберг и доктор Моро. Один в один

Перевод: новая карьера ждет Цукерберга

Перевод: легенда гласит, что Марк Цукерберг (Серфер-Мим) выходит ловить волну и пока он это не сделает, его беспокойный дух будет бродить по Земле

Перевод: Марк Цукерберг и миссис Даутфайр

Перевод: никто никогда не видел Цукерберга и Джокера в одной комнате

Перевод: Цукерберг и Майкл Майерс ("Хэллоуин") на одной волне зла

Перевод: "Посмотри на это, Джонни! Это уникальная возможность, парень. Позволь мне покорить одну волну перед тем, как ты это сделаешь. Одну волну. Понимаешь о чем я, парень?" (цитата из фильма "На гребне волны")

Ранее Цукерберга обвинили в том, что он скупает земли на гавайском острове Кауаи и судится с несогласными.