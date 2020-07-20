Наоми Кэмпбелл появилась в трейлере визуального альбома Бейонсе про красоту "черного наследия"

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Альбом под названием Black Is King должен выйти на канале Disney

Появился новый трейлер визуального альбома певицы Бейонсе Black Is King. В котором сняли Наоми Кэмпбелл, Келли Роуленд, Люпита Нионго и другие темнокожие знаменитости. Об этом пишет The Guardian.

Black Is King станет своего рода переосмыслением альбома Бейонсе The Lion King: The Gift, вышедшего в прошлом году. За основу нового проекта взяты треки My Power, Mood 4 Eva и Brown Skin Girl.

Работа над фильмом для альбома длилась год. Проект посвящен истории темнокожего населения и расскажет о трансцендентальном путешествии молодого короля, которому придется пройти через предательство, любовь и поиски самоидентификации. В этом нелегком пути ему помогают предки: прислушиваясь к учениям отца, герой находит в себе силы вернуть свой дом и трон.

Black Is King выйдет на платформе Disney+ 31 июля. Он посвящается "широте и красоте черного наследия". Сама певица выступила в роли сценариста, режиссера и исполнительного продюсера.