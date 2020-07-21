Виктория Бекхэм призналась, что над ней издевались в школе

Виктория Бекхэм рассказала в интервью австралийскому Vogue, что в школе у нее было мало друзей и над ней издевались, считая ее неуклюжей. Супруга Девида Бекхэма поощряет свою 9-летнюю дочь Харпер, общаться со всеми сверстниками, не давая кому-то почувствовать себя изгоем. Об этом пишет Daily Mail.

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“Когда я училась в школе, я была довольно неуклюжим подростком; у меня было немного друзей, и, оглядываясь назад, я понимаю, что иногда надо мной издевались, – говорит Бекхэм. – Я бы никогда не хотела, чтобы кто-то еще чувствовал то, что приходилось чувствовать мне. Поэтому, когда Харпер пошла в школу, я сказала ей: “Если будешь на детской площадке и увидишь, что там сидит одинокая маленькая девочка, попроси ее поиграть с тобой, подойди и пообщайся с ней, потому что мама тоже когда-то была той маленькой девочкой”.

К слову, "исповедь" журналисту Vogue стала не единственным признанием Виктории Бекхэм в собственной низкой самооценке за последне время. В своем недавнем интервью The Guardian знаменитость рассказала, что одевалась вызывающе и носила мини юбки и обтягивающую одежду только из-за неуверенности в себе. Виктория Бекхэм надевала обтягивающую одежду, чтобы подчеркнуть красоту своей фигуры и привлечь к себе внимание. Некоторые из этих вещей все еще присутствуют в ее гардеробе, но теперь супруга Девида Бекхэма чувствует себя более расслаблено и предпочитает демократичный стиль одежды.