Легендарная ABBA собирается в концертный тур и выпустить пять новых треков

Шведская группа АВВА сообщила, что уже в следующем году выпустит пять новых песен. А концертный тур пока откладывается из-за коронавируса, но обязательно состоится. Об этом пишет Daily Mail.

Знаменитый квартет объявил о воссоединении еще в 2018 году. Тогда же они заявили, что планируют записать новые песни и идей у них гораздо больше, нежели они думали.

АВВА также заявляла, что собирается в концертный тур в 2020 году, что, конечно, очень обрадовало поклонников их группы, но теперь эти планы откладываются из-за пандемии коронавируса. Ранее тур уже переносили из-за сложного технического оснащения, подготовка которого заняла очень много времени.

Группа АВВА, названная по первым буквам имен участников: Агнеты Фельтског, Бьорна Ульвеуса, Бенни Андерссона и Анни-Фрид Лингстад, распалась в 1982 году, чем опечалила миллионы поклонников.

АВВА – один из наиболее успешных коллективов за всю историю популярной музыки и самый успешный из числа созданных в Скандинавии: записи группы по всему миру были проданы тиражом более 350 миллионов экземпляров. А дебют Агнеты, Бьорна, Бенни и Анни-Фрид состоялся на Евровидении в 1974 году, где они заняли первое место.

В 2016 году члены группы выступили вместе на частном мероприятии. И это было их первое совместное выступление за много лет.

Синглы квартета занимали первые места в чартах с середины 1970-х (Waterloo) до начала 1980-х (One of Us), а сборники возглавляли мировые хит-парады и в 2000-х. Музыка группы остаётся в плей-листах радиостанций, и их альбомы продолжают продаваться по сей день.