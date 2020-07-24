Salvatore Ferragamo представили новую модель сумки

В семье Viva бренда Salvatore Ferragamo пополнение — современная, необычная и в то же время универсальная сумка Viva Bow bag. Созданная в качестве идеальной пары для одноименной модели балеток, Viva Bow bag также декорирована фирменным бантом, который был разработан Фиаммой Феррагамо еще в 1979 году и изначально изготавливался из ленты гросгрейн.

Воплотив в себе модернизированные знаковые элементы прошлых лет, эта модель сумки являет собой взгляд в будущее бренда сквозь призму его прошлого.

Примерить Viva Bow bag в нескольких цветах и размерах можно в бутике Salvatore Ferragamo в Пассаже или заказать онлайн на helen-marlen.com.