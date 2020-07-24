На Французской Ривьере продают "райскую" виллу Шона Коннери

На Лазурном берегу выставили на продажу роскошную виллу, ранее принадлежавшую актеру Шону Коннери. Цена соответствует местоположению – 38 миллионов долларов. Об этом пишет Dirt.

Виллу под названием Le Roc Fleuri шотландский актер приобрел еще в 1970-х гг. Шон Коннери и его супруга Мишелин Рокбюрн, - французская художница родом из Марокко, - жили там между съемками. Но сейчас вилла, принадлежащая новым владельцам, пожелавшим остаться анонимными, пустует уже много лет. Но цена ее только растет, еще два месяца назад она составляла 30 миллионов долларов.

Le Roc Fleuri была построена в 1928 году. В ней пять спален, пять ванных комнат, гостевой домик и бассейн.

Но главное здесь – это вид. Вилла построена на склоне и с нее открывается вид на Средиземное море, старый порт Ниццы и заснеженные Альпы.

Все фото: Knight Frank

Шон Коннери, расставшись со своей "райской" виллой и некоторой другой недвижимостью, завершил свою более чем полувековую карьеру в кино и отправился на Багамские острова. Там 89-летний актер проживает в частном, тщательно охраняемом поселке Лифорд-Кей.

Впрочем, Коннери в 2014 году заявлял, что хочет вернуться в родную Шотландию. Правда, не раньше, чем она обретет независимость.

Напомним, в начале 2020 года украинский олигарх Ринат Ахметов купил одну из самых дорогих вилл в мире. Имение под названием Villa Les Cèdres (Вилла Кедров) расположено в местности Сен-Жан-Кап-Ферра, между Ниццей и Монако. С террас открывается вид на Средиземное море, а окружена вилла одним из самых прекрасных исторических ботанических садов в мире.