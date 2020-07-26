Праздник на траве. Как менялась культура пикников с течением времени

Поглощение еды на свежем воздухе — одно из древнейших занятий человечества. Как благородное времяпровождение оно известно ещё со времён античности. Знаменитая академия в Афинах была устроена как вилла в роще за городскими стенами, где собирались философы, в частности Платон, и их ученики. На свежем воздухе они устраивали диспуты и пиры-симпозиумы, где говорили о вечном, пили вино и ели оливки и фиги. Примерно так же проводили время китайские мудрецы в III веке — заседали в бамбуковой роще, слагали поэмы и пили вино.

«Нет ничего лучше, чем прогулка, пикник или ланч с бокалом вина» Меган Маркл, герцогиня Сассекская

Более поздние версии пикников появились в средневековой Европе: когда король и его двор выезжали на охоту, им устраивали обед на лесной поляне или лужайке. Особенно популярны были такие пиры во Франции, откуда и пришло слово «пикник». В конце XVIII века, когда произошла Французская революция, многие дворяне бежали в Великобританию и привезли с собой традицию пикников. В Лондоне они организовали «Общество пикников» и регулярно устраивали мероприятия. Поскольку французы были стеснены в средствах, то пикники делали так: каждый приносил с собой питьё и еду либо давал денежный взнос, таким образом формировали общий стол. Пикники были развлечением знати вплоть до начала XX века, поскольку только она располагала транспортом. А когда развился общественный транспорт, небогатые люди тоже смогли выезжать в леса, поля и на пляжи.

Сейчас пикники — демократичное развлечение, популярное у самой широкой аудитории. Впрочем, за долгое время бытования этой традиции в разных странах сформировались её национальные особенности. Французы устраивают пикники с непременным багетом, сырами и вином. Британцы едят сэндвичи и пытаются сохранить аристократические корни пикников, устраивая их, к примеру, во время скачек в Аскоте, где джентльмены в костюмах-тройках и дамы в коктейльных платьях и вычурных шляпках радуются свежему воздуху, сидя на покрывалах. Из Америки распространилась традиция барбекю — с поджариванием мяса и других продуктов на гриле. В постсоветских странах популярны походы на шашлыки с ритуалом предварительного маринования мяса. К какой бы традиции вы ни примкнули, есть вещи, которые непременно нужно с собой взять, чтобы пикник удался.

Хорошо сидим

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В 2000 году французы с большим размахом праздновали свой национальный праздник 14 июля — День взятия Бастилии. В частности, организовали пикник на всю страну — от Дюнкерка на севере до коммуны Пратс-де-Молло на юге, рядом с испанской границей. «Лента» этого гигантского пикника была непрерывной, длиной более чем 1 тыс. км. Для мероприятия государство закупило 600 км ткани в бело-красную клетку, на неё усаживались люди, которые приносили с собой еду и напитки. Более миллиона французов и туристов сидели на земле, угощаясь и обмениваясь историями и новостями.

Ткань в бело-красную клетку — непременный атрибут традиционного французского пикника, её широко используют и в местных кафе и ресторанах. Если вы хотите добиться национального французского колорита, обратите внимание на такую ткань. Если организуете пикник в британском стиле, то понадобится покрывало. Традиционно англичане использовали скатерти или гобеленовые покрывала, но сейчас есть широкий выбор более удобных вариантов. Это, к примеру, покрывала для использования на улице — они имеют специальную пропитку, придающую вещи влагонепроницаемость и отталкивающую песок и грязь. Чтобы сделать пикник ещё комфортнее, можно взять раскладные кресла — теперь их делают очень лёгкими за счёт использования алюминия и нейлона. Пикник в колониальном стиле не обойдётся без гамака: современные модели изготавливают из лёгких, прочных материалов, к примеру, из экологичного переработанного пластика, снабжают закрепляющими верёвками, а также специальной системой, чтобы, лёжа в гамаке, человек не переворачивался.

Вопросы ёмкости

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Правильный пикник невозможен без плетёной корзины, в которой несут еду и посуду. Корзина не только красива и экологична, она ещё и исторический атрибут пикников. «Такие корзины использовались для транспортировки еды с давних времён, потому что они лёгкие, прочные и легко адаптируются для разных потребностей», — говорит Линн Ольвер, британский историк еды. Она отмечает, что пикниковые корзины в их современном виде — с держателями для тарелок, бокалов и столовых приборов — появились ещё в начале XX века. С тех пор они пользуются неизменной популярностью.

Выбирая корзину для пикника, обратите внимание на её форму — наиболее вместительны прямоугольные корзины с крышкой. Они продаются как отдельно, так и в составе набора для пикника, куда входят посуда — тарелки, стаканы, бокалы либо чашки, иногда термос, фляга, шампуры для шашлыка — и даже покрывало. Самый удобный вариант — корзины с термоизоляцией, в которых можно транспортировать напитки холодными.

Что в лукошке

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В XIX веке английская домохозяйка Изабелла Битон написала книгу о домоводстве. Этот фолиант из 2 тыс. страниц — до сих пор один из важных источников викторианской кухни, поскольку автор в нём описала рецепты блюд и советы на все случаи жизни, в том числе для пикника. Миссис Битон советует угощать гостей лососем, барашком и цыплятами, заливной телятиной, ветчиной и пирогами с голубями, не считая хлеба, сыра, свежих овощей, фруктов и разнообразных десертов. Автор предостерегает домохозяек от конфузов на пикнике: «Остерегайтесь брать слишком много одного и слишком мало другого — горы салата и никакой заправки, баранью ногу без мятного соуса, разнообразные вина и без штопора».

Сейчас меню викторианской домохозяйки выглядит чересчур вычурным, мы более привычны к бутербродам, свежим овощам и максимум одному горячему блюду, приготовленному тут же на костре. Но стоит вернуться к другой викторианской традиции и брать с собой не одноразовые стаканчики и бумажные тарелки, а полноценную посуду — бокалы, вилки и ножи, а также тканевые салфетки и разнообразные заправки к блюдам, как советует Изабелла Битон. С таким антуражем пикник перестанет быть пролетарской маёвкой и приобретёт гораздо более респектабельные черты.

Искусство винопития

Ключевой вопрос пикника в жаркую погоду — как довезти и сохранить прохладными напитки. Портативные морозилки не всегда удобны и экономичны, поэтому производители развивают направление охладительных сумок. Они бывают разных видов и размеров: в форме рюкзаков с изолирующим температуру слоем либо неопреновых контейнеров, рассчитанных на две, четыре или шесть бутылок вина или шампанского. В выборе такой сумки советуем обратить внимание на хладагент — вещество или технологию, с помощью которых сохраняют холод. Так, есть контейнеры, которые нужно увлажнять и оставлять на ночь в морозилке, но они не очень удобны, поскольку занимают много места. Более комфортный вариант — контейнеры со съёмными гелевыми наполнителями. Их вынимают из контейнера, кладут на определённое время в морозилку и затем снова вставляют в сумку. Такой охлаждённый гель будет держать вино прохладным два часа и более.

Ещё важно на пикнике поставить бокал устойчиво и не пролить из него напиток. На расстеленном покрывале это сделать трудно. Специально для таких случаев изобрели держатели для бутылки и бокалов. Это металлические спицы, согнутые по диаметру ёмкостей. Их нужно воткнуть в землю прямым концом, а в закругления вставлять бутылку и бокалы без риска пролить содержимое.

Приятная атмосфера





Как в любой активности на природе, отдыхающих на пикнике могут донимать насекомые. И если с муравьями, ползающими по бутербродам, можно смириться и снимать их вручную, то для борьбы с комарами, к примеру, изобретено немало гаджетов. Это портативные фумигаторы, работающие на батарейках либо заряжающиеся от usb-порта. В магазинах широко представлены различные версии таких гаджетов — от напольных, похожих на лампы, до миниатюрных, которые можно носить в кармане. Выбирая фумигатор, обращайте внимание на активное вещество, отпугивающее насекомых. Ныне продвигают устройства, которые включают ультразвук, якобы действующий на комаров. Тесты же показали, что такие устройства неэффективны: волны высокого диапазона не воздействуют на них. Более действенны фумигаторы с пластинами, при нагревании или вентиляции распространяющими пиретроиды, синтетические аналоги природных инсектицидов, отпугивающие насекомых.

Чем развлечься

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Французские аристократы, которые основали в Лондоне «Общество пикников», обязательно включали в мероприятия развлекательную программу — обычно это были театральные сценки весёлого, фривольного содержания. Современные отдыхающие иначе организуют досуг на природе. Обычно он включает активные игры вроде бадминтона, фрисби или волейбола, если пикник на пляже. Но если вы хотите больше европейского колорита, то стоит обратить внимание на английский крикет или французский петанк. Эти традиционные игры несложно освоить, как и купить наборы для них, изготовленные специально для пикников.

В современный джентльменский набор для пикника обычно включают портативные колонки, чтобы слушать музыку. Мы же не советуем брать этот гаджет на пикник. Отдыхая на природе, лучше слушать её звуки: шум деревьев, реки или ветерка, пение птиц и стрекот кузнечиков. Громкая музыка на свежем воздухе неуместна, она будет мешать и общению внутри компании, и другим компаниям отдыхающих. Если уж вы выбрались на пикник, лучше насладиться неспешным разговором и послушать природу, чем перекрикивать друг друга под плохой аккомпанемент.