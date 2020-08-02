Поттер в огне. Почему жгут книги Джоан Роулинг

Английская писательница Джоан Роулинг – в центре очередного скандала. Ее обвиняют в трансфобии, ненависти к трансгендерным людям, изменившим пол. Скандал начался еще в декабре 2019 года, когда лондонского налогового аналитика Майю Форстейтер уволили из-за ее постов в Twitter. Она критически высказалась о планах британского правительства, которое предлагает жителям самостоятельно определять их гендер, и написала, что мужчина биологически остается мужчиной, даже если он сделал операцию и поменял пол в паспорте. Джоан Роулинг выступила в защиту Форстейтер – не только твитами, но и колонками в ее блоге, где писательница говорит о том, что расширение прав одних сообществ может ущемлять права других. Особенную ярость вызвал ее саркастичный твит, где она смеется над новомодным определением женщин как "людей, которые менструируют". В соцсетях принялись не просто критиковать Роулинг. В ее адрес звучат угрозы – убить саму писательницу и сжечь ее книги и диски с фильмами. Один особенно агрессивный подписчик сообщил, что закопал "Поттериану", чтобы книги гнили в земле. Это не первый случай, когда книги о мальчике-волшебнике жгут, повреждают и запрещают. Фокус разбирался, кто это делает и какие претензии у людей и организаций, сжигающих книги.

Польша, 2019 год

Кто жжет: католические священники из города Кошалин возле Гданьска

Претензия: "Книги противоречат слову божьему".

Весной 2019 года после воскресной мессы трое святых отцов из кошалинской церкви устроили "сожжение идолов" – предметов, которые они ассоциируют с оккультизмом и магией. Среди них были не только книги о Гарри Поттере, но и африканская маска, индуистские скульптуры и зонтик с изображением Hello Kitty, персонажа японской популярной культуры. Как рассказал священник Ян Кучарский, эти предметы принесли сами прихожане, а отцы организовали сожжение, потому что они вредны для верующих.

Священники опубликовали фотоотчет о мероприятии в своей фейсбук-группе "Sms с небес", однако очень скоро удалили из-за обилия критических замечаний. Пользователи сравнили это сожжение с нацистскими практиками и усомнились в душевном здравии святых отцов, которые борются с книгами. Поэтому в итоге священники извинились, написав, что не хотели издеваться над другими религиями, литературой и культурой.

США, 2003 год

Кто жжет: священники из неконфессиональной церкви Христа в Гринвилле, Мичиган

Претензия: "Это не просто художественные, но оккультные книги".

В августе 2003 года два мичиганских пастора, Т. Д. Тернер-старший и его сын Т. Д. Тернер-младший, сожгли перед зданием церкви книгу о Гарри Поттере. Накануне одна местная девочка пыталась наложить заклятие, вычитанное в романе, и это послужило поводом для сожжения. Пасторы заявили, что "Поттериана" рекламирует колдовство и дьявольщину. Во время сожжения к ним присоединились около 50 прихожан, которые в религиозном запале бросили в костер "Книгу Мормона", неканоничную версию Библии, и даже диски с комедией "Яйцеголовые" о семье пришельцев, оказавшихся на Земле.

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В Штатах регулярно сжигают книги о Гарри Поттере. В начале нулевых публичные сожжения устраивали представители разных конфессий в Айове и Нью-Мексико. Священники этих штатов тоже обвиняли книги в распространении колдовства. "За невинным лицом Гарри Поттера кроется сатанинская тьма, он – дьявол, который разрушает людей", – говорил в проповеди пастор Джек Брок из Аламогордо на юге Нью-Мексико. Сожжение книг в этом городе вызвало протест, и поклонники Поттера вышли на демонстрацию против невежественности. Эти эпизоды тогда прокомментировал писатель Рэй Бредбери, автор знаменитой антиутопии "450 градусов по Фаренгейту" и последовательный сторонник свободы слова. "В книгах о Гарри Поттере нет ничего плохого, они рассказывают не о колдовстве, а о том, как быть мудрым", – говорил писатель.

Пакистан, 2007 год

Кто жжет: террорист-аноним в Карачи

Претензия: "Книги о Гарри Поттере – проводник сионизма"

В конце июля 2007 года в Карачи должна была начаться продажа последней книги Поттерианы, "Гарри Поттер и смертельные реликвии". У торгового центра Park Towers собралась большая толпа детей и подростков с родителями, однако старт продаж отложили. Выяснилось, что в одном из автомобилей перед зданием ТЦ находилось десять килограмм взрывчатки. В последнюю минуту террорист передумал ее взрывать и позвонил в полицию. Начальник городской полиции Манзур Мугаль заявил – анонимный террорист понял, что взрыв убьет множество детей и предпочел предупредить копов.

В исламском мире нет единого мнения о произведениях Джоан Роулинг. Одни проповедники не видят в книгах ничего плохого, в то время как их более консервативные коллеги заявляют, что "Поттериана" противоречит учению ислама. Более того, иранский аятолла Али Хаменеи считает книги Роулинг "многомиллиардным сионистским проектом, бомбой, разрушающей детские умы". Среди радикальных исламистских организаций до сих пор курсирует утверждение о том, что Джоан Роулинг добилась мировой славы именно благодаря связи с сионизмом.

Антирейтинг XXI века

Кто жжет: родители школьников

Претензия: "Книги о Гарри Поттере пропагандируют язычество"

Американская библиотечная ассоциация составила список наиболее оспариваемых книг, изданий, на которые читатели чаще всего жалуются и пытаются изъять из общественных и школьных библиотек. Ассоциация составляет такие списки ежегодно, а также каждую пятилетку. В топ-десятке за 2019 год "Поттериана" заняла девятое место, а вот в рейтингах за 1990-е и начало нулевых она на первом месте. Несмотря на то, что Штаты считаются оазисом свободы слова, жители страны регулярно жалуются на то или иное издание и требуют изъять его из общественного обихода. Ежегодно ассоциация получает до 500 жалоб, и часть из них суды одобряют. Яркий случай произошел в 2005 году, когда жительница Джорджии и мать четверых детей Лора Мэлори подала в школу жалобу. Она хотела, чтобы книги о Гарри Поттере изъяли из школьной библиотеки, поскольку они пропагандируют язычество, колдовство, кровавые жертвы и учат детей заклинаниям. А это противоречит законодательству США, где церковь отделена от государства. Получив отказ от библиотекаря, Мэлори обратилась в школьный комитет. Там ей тоже отказали, и Лора Мэлори пошла в окружной департамент образования, а затем – в суд, который не удовлетворил ее иск. Однако в других штатах США «Поттериану» изымают из библиотек по требованиям пасторов и учителей-христиан.

Блогосфера, 2017 год

Кто жжет: подписчики Джоан Роулинг

Претензия: не согласны с мнением писательницы о текущих событиях

Несмотря на то, что с выхода последней книги о Гарри Поттере прошло 13 лет, автор серии до сих пор регулярно оказывается в лентах новостей. Джоан Роулинг часто высказывается о разных событиях, а поскольку писательница за словом в карман не лезет, то и получает от аудитории такие же резкие ответы. К примеру, после победы Дональда Трампа на выборах в США Роулинг критиковала его расистские замашки и грамматические ошибки. В ответ писательница получила яростные твиты о том, что подписчики готовы никогда больше не читать ее книг, не смотреть фильмов о Поттере и даже сжечь их, несмотря на многолетнюю симпатию к мальчику-волшебнику.

Невзирая на скандалы и резкость в соцсетях у Роулинг все еще есть громадная армия фанатов, которые покупают ее книги. К примеру, сейчас "Поттериана" занимает четыре из десяти позиций в списке бестселлеров Amazon в категории "научная фантастика и фентези". Поэтому писательница может себе позволить отвечать недовольным подписчикам с завидной саркастичностью. Например, так: "Осторожно, дым от сжигаемых DVD может быть токсичным. Но раз вы все равно заплатили мне за диски, то я готова одолжить вам зажигалку".