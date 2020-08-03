Дочь покойного политика Бориса Немцова вышла замуж
18-летняя дочь покойного политика Бориса Немцова Дина вышла замуж за своего 20-летнего возлюбленного Димитрия Матевосова. Свадебными снимками в Instagram поделилась 48-летняя мама невесты Екатерина Одинцова.
"Дина и Димитрий, поздравляю с законным браком. Совет да любовь!", — написала она.
Дина Немцова с матерью
О помолвке пары стало известно в начале июля. Тогда Немцова поделилась снимком помолвочного кольца и написала, что готова принимать поздравления.
Браком пара сочеталась в Барвихинском ЗАГСе. В Барвихе они, судя по всему, и будут отмечать торжество. Другие подробности радостного события появятся чуть позже.
Дина Немцова и Димитрий Матевосов
Известно, что Димитрий — бывший одноклассник Дины. Сейчас он учится на факультете вычислительной математики и кибернетики в МГУ. До свадьбы пара встречалась три года.
Как признавалась Дина, поклонники советовали ей повременить со свадьбой, так как считали, что она еще слишком молода для такого ответственного шага. Однако она ответила, что с этим мнением не согласна.
"Нагуляться" — это вообще не про меня. Я не вижу смысла в частой смене партнеров: это не сделало бы меня счастливой. Насчет "пожить для себя": мы с Димой поддерживаем друг друга во всех начинаниях, поэтому мы оба будем учиться и работать, проводить время с друзьями, как и раньше. У нас равноправные отношения и нет ограничений по типу "ты должна сидеть дома и готовить, а он никогда не должен гулять с друзьями по выходным". Мы собираемся вместе создавать значимые вещи и жить полной жизнью", — объяснила она. ⠀
Пока есть только несколько снимков счастливой пары сразу после регистрации брака. Невеста для торжества выбрала тюлевое платье от бренда Viktor&Rolf и длинную фату.
Все фото: Instagram odintsovaprtrend
Дина – дочь оппозиционного российского политика и лидера российского Объединенного демократического движения "Солидарность" Бориса Немцова от его второго брака с журналисткой Екатерины Одинцовой. У нее есть родной брат Антон (род. в 1995 году). Также от первого брака у Немцова есть дочь Жанна (род. в 1984 году), журналистка издания Deutsche Welle. В третьем браке с Ириной Королевой у Немцова родилась дочь София (2004).
В 2015 году Борис Немцов был убит четырьмя выстрелами в спину на Большом Москворецком мосту в центре Москвы.