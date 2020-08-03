В Британии ищут добровольцев, готовых отказаться от мяса за 2 тысячи фунтов

В Великобритании объявили конкурс на позицию вегана-мясоеда. Компания Vegan Liftz разыскивает людей, желающих принять участие в эксперименте, в рамках которого на целый месяц участникам придется отказаться от мяса и стать веганом. При этом, людям, которые решатся на такой героизм, обещают заплатить 2 тысячи фунтов для британцев, и $2500 – для участников из США.

При этом, участников ищут в пяти британских городах, жители которых, согласно статистике, маскимально потребляют в пищу мясо: Ньюкасле, Глазго, Бирмингеме, Ливерпуле и Лондоне. В свою очередь, в США исследователи сфокусировались на штатах Миссисипи, Айова, Небраска, Техас и Индиана. Выберут по три участника в каждой стране.

Участникам разработают специальную веганскую диету и в течение 30 дней планируют наблюдать за их состоянием здоровья, при этом, тем, кто примет участие в веганском эксперименте, предстоит исключить из рациона мясо и соблюдать растительную диету, а привычный образ жизни менять не нужно.

Возрастной диапозон кандидатов варьируется от 18 до 60 лет. Также, они должны обладать хорошим здоровьем.