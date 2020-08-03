Премьер-министр Финляндии Санна Марин вышла замуж

Премьер-министр Финляндии Санна Марин официально вышла замуж. Супругом главы финского правительства стал экс-футболист Маркус Ряйккёнен, который играл в составе клубов ТПВ и "Ильвес", а ныне занимающий должность директора по связям с общественностью в Академии маркетинга Тампере. До этого влюбленные состояли в гражданском браке на протяжении 16 лет.

"Я счастлива и благодарна, что могу разделить свою жизнь с человеком, которого люблю. Мы много видели и пережили вместе, делились радостями и горестями и поддерживали друг друга. Мы жили вместе всю нашу юность, выросли и повзрослели ради нашей любимой дочери. Ты для меня единственный. Спасибо за то, что ты рядом со мной", - написала Санна Марин на своей странице в Instagram.

Свадьба 34-летней главы правительства Финляндии состоялась в ее официальной резиденции. Вместе с Ряйккёненом Марин воспитывает 2,5-годовалую дочь Эмму. Примечательно, что в декретном отпуске по уходу за ребенком находился именно Маркус., в то время как Санна выстраивала политическую карьеру.