Илон Маск написал, что египетские пирамиды построили инопланетяне

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск написал в своем аккаунте в Твиттер, что египетские пирамиды построили инопланетяне. Илон Маск не прокомментировал, насколько серьезно его утверждение, но публикацию отметили "лайками" более 500 тысяч пользователей.

"Инопланетяне построили пирамиды, это очевидно", — написал он в твиттере 31 июля. Маск также добавил, что древнеегипетский фараон Рамсес II «был 😎». При этом, Маск не добавил, что именно он имеет ввиду, говоря о фараоне.

Илону Маску на публикацию ответила министр международного взаимодействия Египта Рания аль-Машат. Она не стала опровергать версию об инопланетном происхождении пирамид. Вместо этого она предложила предпринимателю посетить Египет, с целью «изучить тексты о том, как строились пирамиды, а также проверил могилы строителей пирамид".

"Я слежу за вашей работой с большим восхищением. Я приглашаю вас и SpaceX изучить тексты о том, как строились пирамиды, а также проверить могилы строителей пирамид. Господин Маск, мы вас ждем", - добавила к своему комментарию министр взаимодействия Египта.

После чего Илон Маск опубликовал ссылку на материал источника «Би-би-си», где, как ему кажется, "разумно" объясняется, как были построены пирамиды.