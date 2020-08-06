"Взращенный волками": вышел первый трейлер постапокалиптического сериала Ридли Скотта

Создатель "Бегущего по лезвию" и "Марсианина" стал продюсером и режиссером сериала Raised by Wolves, постапокалиптического сериала, рассказывающего историю двух андроидов, которые выращивают человеческих детей на колонизированной планете. Об этом пишет Deadline.

В Сети появился первый трейлер. "Я всегда ищу в научно-фантастическом жанре новые границы, и "Взращенный волками" — действительно оригинальная история. Это хорошо сделанный мир, наполненный персонажами, пытающимися найти ответы на экзистенциальные вопросы: "Что делает нас людьми? Что такое семья? Как бы мы поступили, если бы нам выпал шанс начать все заново? Мы бы выжили? Новый мир был бы лучше?", - говорил сэр Ридли Скотт, начиная работу над новой телесагой.

Также он признался, что вдохновлялся собственными фильмами, такими как "Чужой" и "Бегущий по лезвию".

Пока запланирован только один сезон, состоящий из десяти серий.

Главные роли в сериале исполнили Трэвис Фиммел, в прошлом известный манекнещик Кельвина Кляйна, а ныне известный по роли Рагнара Лодброка в сериале "Викинги", датская актриса Аманда Коллин и Абубакар Салим, известный по игре Assassin's Creed: Origins, где он сыграл главного героя Байека.

Сериал стартует 3 сентября на канале HBO Max.