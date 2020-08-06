Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили Уэльс с официальным визитом

После короткого отпуска на островах Силли Кейт Миддлтон и принц Уильям вернулись к исполнению своих официальных обязанностей. Вчера герцогиня Кембриджская посетила графство Саут-Йоркшир, а сегодня, в сопровождении супруга отправилась в Южный Уэльс, где у них было назначено сразу несколько официальных встреч.

Свой визит герцоги Кембриджские начали с общения с жителями острова Барри и спросили местных предпренимателей о том, как ситуация с коронавирусом повлияла на их работу в туристической сфере. После чего Кейт Миддлтон и принц Уильям отправились в дом престарелых Shire Hall, который находится в столице Уэльса, Кардиффе. Там герцоги Кембриджские встретились с его сотрудниками и постояльцами.

Официальный визит герцогов в Уэльс приурочен к ослаблению ограничений в регионе, введенных из-за пандемии. Кейт и Уильям решили посмотреть, как карантин отразился на работе местных жителей,, а также проверили, как соблюдаются меры безопасности, которые необходимы для возвращения к привычной жизни.



