Официальный кот-мышелов британского МИД вышел на заслуженную пенсию

На государственной службе черно-белый кот с зелеными глазами пробыл четыре года. Об этом пишет ВВС.

На службу в МИД кот прибыл из приюта в Баттерси. "Я думал, что я беру на работу мышелова, но в итоге я получил медийный феномен с 105 тысячами подписчиков в Twitter", – заявил постоянный заместитель министра иностранных дел Великобритании Саймон Макдональд.

Кот выполнял свои прямые обязанности – ловил мышей, которых немало в старом здании, где размещается Министерство иностранных дел Великобритании. А также стал настоящей звездой. Имя он получил в честь министра иностранных дел и премьер-министра Генри Палмерстона (1784-1865).

В прошлом году кот несколько месяцев провел на больничном из-за проблем с ожирением. Сотрудники и гости министерства постоянно его подкармливали. Палмерстон провел курс лечения в доме у Макдональда, после чего вновь вернулся к исполнению своих обязанностей.

Он любил спать на антикварных диванах и иногда конфликтовал с еще одним котом на службе ее величества – котом Ларри, который проживает в резиденции премьер-министра.

Кот Палмерстон и Саймон Макдональд/Фото: sky

На время карантина, введенного в Великобритании в конце марта из-за пандемии коронавируса, кота взял к себе в загородный дом один из сотрудников МИД. Теперь это будет его постоянное место жительства.

Ранее в аккаунте Палмерстона в Twitter было размещено его "официальное прошение" об отставке, написанное на имя Макдональда.

Кот Палмерстон отдыхает в МИД/Фото: standard

Палмерстон "пишет", что, находясь на службе "скрепил многочисленные меморандумы" и создал свою собственную "параллельную сеть" для сбора разведданных.

Он добавляет, что во время пандемии он, как и многие другие государственные служащие, решил "работать из дома", а не в офисе, оставаясь "таким же прилежным, как всегда".

Кот Ларри и кот Палмерстон делят сферы влияния/Фото: Rex

Преемник Пальмерстона еще не назначен. Но в таблоидах уже начали думать в честь кого из политических деятелей прошлого получит имя новый кот.

12-летний кот Ларри, живущий в резиденции премьер-министра, пока на пенсию не собирается.