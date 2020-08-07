Тайвань развлекает скучающих по путешествиям авиарейсами "в никуда"

Авиакомпании Тайваня запустили рейсы с вылетом и возвращением в один и тот же аэропорт без посадки где-либо еще, сообщило Radio Taiwan International. Эти полеты названы "рейсами в никуда". Билеты на них раскупили, однако, в считанные минуты – тайванцы, лишенные возможности из-за пандемии коронавируса полететь куда-либо, сильно соскучились по авиапутешествиям.

Авиакомпания StarLux Airlines рассказала, что все 188 мест на самолете, которым должен был управлять председатель правления Чжан Го-вэй, были распроданы за пять минут. Самолет 7 августа пролетел над восточным побережьем Тайваня, затем полетел в сторону Филиппин и вернулся тем же маршрутом. Пассажирам предлагали блюда, приготовленные шефом из ресторана со звездой Мишлен. Рейс будет выполнялся на новейшем Airbus A-321neo. Цена на тур, который продолжался с 11 часов до 14 часов, составила 160 долларов США за место в эконом-классе. Билет в бизнес-классе шел в комплекте с двухдневным отдыхом в отеле и стоил 710 долларов на двоих.

В связи с высоким спросом авиакомпания планирует повторить тур.

EVA Air также распродала все 309 билетов на специальный рейс, посвященный Дню пап, который отмечается на Тайване 8 августа. В полет отправится самолет авиакомании Airbus 330-300, полностью украшенный изображениями персонажа Hello Kitty. Праздничный рейс получил название BR5288, где BR – обычный код рейсов EVA Air, а 5288 произнесенное по-китайски созвучно словам "я люблю папу". Самолет пролетит над северо-востоком Тайваня и приблизится к японским островам Рюкю, после чего вернется обратно вдоль восточного побережья Тайваня. Цена на билет эконом-класса 179 долларов, бизнес-класса – 214 долларов. На борту будут продаваться сувениры с Hello Kitty, а обед будет приготовлен поваром-обладателем звезд Мишлен.

China Airlines предлагает специальные рейсы для детей в возрасте 6–10 лет и их родителей. Детям дадут возможность побывать в роли бортпроводников. Билеты на два рейса – 8 и 15 августа – были распроданы за шесть минут.

Ранее на Тайване запускали фейковые полеты. Из семи тысяч желающих выбрали 60 победителей. Они приехали в аэропорт, получили посадочные талоны, прошли контроль, сели в самолет и прослушали инструктаж от стюардесс. Но никуда не полетели.