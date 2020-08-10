Дочь Арнольда Шварценеггера впервые стала мамой

У Кэтрин Шварценеггер и ее супруга, актера Криса Прэтта родился первенец! Эту новость подтвердил 26-летний брат Кэтрин, Патрик.

" Они в порядке. Только что приобрел для нее маленький подарок", — отметил Патрик, у которого был пакет, перевязанный розовой ленточкой.



На данный момент, подробной информации о рождении ребенка у 30-летней дочери бывшего губернатора штата Калифорния, нет, но известно, что родители Кэтрин навестили дочь в их с Прэттом доме.

Для Дочери Арнольда Шварценеггера ребенок стал первым, а вот у Криса Прэтта уже есть 7-летний сын, рожденный в браке с Анной Фарис.

О том, что дочь Арнольда Шварценеггера готовится стать мамой стало известно в конце апреля. После того как папарацци застали Кэтрин с округлившимся животиком. После чего, информацию о ее беременности подтвердил инсайдер из окружения супружеской пары.



