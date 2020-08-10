4 сезон сериала "Фарго" расскажет о мафиози и выйдет в конце сентября

Первоначально 4-й сезон сериала должны были показать еще в апреле, но премьера была отложена пять месяцев "из-за переноса производства, связанного с коронавирусом". Теперь точно известно, что премьера состоится 27 сентября. Об этом пишет Variety.

Действие четвертого сезона сериала "Фарго", будет описывать историю "иммиграции и ассимиляции" и будет развиваться в 1950 году в Канзас-Сити, штат Миссури.

Две мафиозные группировки – итальянская и афроамериканская, - заключают перемирие после долгой вражды, но когда глава одного из мафиозных кланов попадает в больницу, то ситуация кардинальным образом меняется.

Всего в сериале будет девять серий. Одну из главных ролей исполнит Крис Рок, наиболее известный по фильму "Догма".

Из-за задержки "Фарго" не был номинирован на "Эмми" в этом году, так что будет бороться за награды только в следующем.

Сериал "Фарго" был вдохновлен одноименным фильмом братьев Коэн, который вышел в 1996 году. В первом сезоне главные роли исполнили Билли Боб Торнтон ("Плохой Санта") и Мартин Фримен ("Хоббит").