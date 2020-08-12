Беременная Кэти Перри и Орландо Блум подыскивают дом для будущего ребенка

Кэти Перри и Орландо Блум уже совсем скоро станут родителями, и поэтому отправились на поиски идеального дома для будущего ребенка. Об этом пишет Daily Mail.

На "охоту" за недвижимостью они отправились в дорогой пригород Монтесито, расположенный между Лос-Анджелесом и Санта-Барбарой, родным городом Кэти.

Каждое из имений, что осмотрела пара, стоит не менее 10 миллионов долларов и расположено, как сказано в описании "на живописных холмах графства Санта-Барбара".

Первый дом, что присмотрели Кэти и Орландо – дом в византийском стиле, с башней и шестью спальнями. На территории расположен прудик с карпами кои.

Второй – в колониальном испанском стиле может похвастаться изумительным видом на океан, винным погребом и домашним кинотеатром.

Третий дом построен в "голливудском" стиле в 1960 году, и, хоть в по сравнению с остальными домами, он самый небольшой: всего семь ванных комнат и всего два акра земли, но стоит дороже остальных – 14 миллионов.

Если верить риэлторам, Орландо и Кэти пока не решили, куда привезут новорожденного ребенка.

Кэти Перри в одном из домов

Ранее, Орландо признался в онлайн-интервью ведущему Джимми Фэллону, что они уже узнали пол ребенка. Это – девочка. И актер в восторге. У него уже есть восьмилетний сын Флинн от актрисы Миранды Керр и мальчику тоже не терпится встретиться с сестричкой, когда она родится. "Я так рад, что у меня будет дочь. Я надеюсь, что она полюбит меня так же сильно, как и я", - сказал звезда фильма "Властелин колец".