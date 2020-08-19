Звезда сериала "Сверхъестественное" сыграет супергероя

Звезда сериала "Сверхъестественное", который стартовал еще 2005 году и выходил в течение 15 лет, "перекочует" в новый сериал продюсера и сценариста Эрика Крипке. Дженсен Эклз сыграет супергероя в сериале "Пацаны". Об этом пишет Variety.

Сериал "Сверхъестественное", соединивший в себе элементы фэнтези, роад-муви и мистики, скоро завершится. Ранее создатели сообщили, что 15 сезон станет последним. И борьба со злом главных персонажей, братьев Сэма и Дина Винчестеров, подойдет к концу.

Продюсер Эрик Крипке, который является создателем данного сериала, уже занят новым проектом, который стартовал в 2019 году и стал главным хитом канала Amazon Prime Video.

Сериал "Пацаны" (The Boys) основан на одноименных комиксах и рассказывает историю противостояния супергероев, которые оказываются не лучшими примерами для подражания с их пороками, и простых парней, которые так или иначе пострадали от их действий.

Сериал был сразу продолжен на еще два сезона и если до премьеры второго остались считанные дни, то сюжет третьего пока держится в секрете. Зато точно известно, кто присоединится к касту.

Дженсен Эклз, который 15 лет играл Дина Винчестера, теперь станет супергероем. Он исполнит роль Солдата (некоего аналога Капитана Америки), который воевал во Второй мировой войне и стал одним из первых супергероев и звездой американской поп-культуры.

"У меня была безумная, несбыточная мечта - предоставить Дженсену Эклзу оплачиваемую работу. Я рад сообщить, что мечта сбылась. Дженсен - потрясающий актер, отличный человек, который пахнет шоколадным печеньем, он мне как брат. И я считаю, что он привнесет в роль Солдата юмор, пафоса и опасность. "Не могу дождаться, когда вновь встречусь с ним на съемочной площадке, и привнесу немного "Сверхъестественного" в "Пацанов"", - сказал Крипке в заявлении.

Эклз уже поблагодарил Крипке за новую роль. "Я все думал, чем займусь, когда съемки в "Сверхъестественном" завершаться и тут меня осенило!", - заявил он в Instagram, листая комикс про "Пацанов".