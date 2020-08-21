Почему я часть всего этого? Кирстен Данст оказалась на предвыборном плакате Канье Уэста

Супргуг Ким Кардашьян, 43-летний исполнитель Канье Уэст ведет подготовку к президентской предвыборной кампании— рэпер решил баллотироваться на пост президента США как независимый кандидат. К слову, ранее он открыто выступал в поддержку действующего главы государства Дональда Трампа.

На одном из агитационных плакатов Канье Уэста появился портрет 38-летней актрисы Кирстен Данст, которая, по всей вероятности, была не в курсе, что является частью предвыборной гонки Уэста.

" Что это за сообщение, и почему я часть этого всего?" — отреагировала Кирстен в твиттере на политический плакат.



Рэпер проигнорировала пост Кирстен Данст. К слову, помимо снимка актрисы, на плакате оказались также главный редактор американского Vogue Анна Винтур.



