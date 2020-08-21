В японских парках установили прозрачные туалеты

В нескольких парках столицы Японии установили туалеты с разноцветными прозрачными стенами. Это проект дизайнерской компании Shigeru Ban Architects, целью которого является изменить представление людей об общественных уборных в Японии, пишет The Guardian.

Фото: The Guardian

Вообще, стены туалетов прозрачные, только когда внутри нет посетителя. Зато, таким образом, прохожие могут, не заходя в туалет, убедиться, что он свободен. Когда же дверь запирается изнутри, стены становятся матовыми и обеспечивают уединение.

Автор проекта - лауреат Притцкеровской премии, архитектор Шигэру Бану, который решил нанести на стекло уникальную прозрачную пленку. Когда в кабинке никого нет, на пленку подается электричество и она пропускает свет. Как только кабинку закрывают изнутри, электричеству перекрывается доступ и стены становятся матовыми.

Все туалеты разделены на три зоны: мужскую, женскую и для людей с особыми потребностями. В помещении есть унитаз, раковина и небольшой стол.