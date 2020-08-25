Младший сын основателя Playboy впервые стал отцом

Сын модели Playboy Кимберли Конрад и основателя издания Хью Хефнера, 28-летний Купер Хефнер, впервые стал отцом. Его жена, 29-летняя актриса Скарлетт Бирн (звезда "Гарри Поттера" и сериала "Дневники вампира"), родила девочку.

Сегодня Купер Хефнер поделился в инстаграм-аккаунте серией снимков с возлюбленной и новорожденной дочерью.

"Сегодня в 17:23 мы со Скарлетт приветствовали появление на свет нашей дочери Бетси Роуз Хефнер. Мы переполнены благодарностью, любовью и радостью", — написал молодой отец в социальных сетях.

Купер и Скарлетт обручились еще в 2015 году. Фото счастливых родителей можно увидеть в соцсети. Они не стали скрывать от подписчиков и личика новорожденной.