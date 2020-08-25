Клаудия Шиффер показала, как отмечает 50-летний юбилей

Сегодня, 25 августа, супермодель 90-х Клаудия Шиффер празднует 50-летие. В своем аккаунте в социальніх сетях знаменитость опубликовала видео, на котором она задувает свечи на большом торте. Топ-модель 90-х также рассказала своим подписчикам о том, каково это — отмечать полувековой юбилей.

"Мне очень повезло, что я люблю то, что я делаю. Я также считаю, что возраст нужно праздновать и уважать. Не зря в день рождения у нас всегда есть вечеринки и торт — именно так я отношусь к тому, что становишься все старше и старше.



Я так счастлива, что мне исполняется 50 лет, и я никогда в жизни не чувствовала себя более уверенной и счастливой. Я не пытаюсь выглядеть или чувствовать себя моложе, я с распростертыми объятиями принимаю настоящий момент", — написала Клаудия.

Напоминаем, в 90-е Клаудия Шиффер біла одной из моделей-муз креативного директора Chanel Карла Лагерфельда и дизайнера Джанни Версаче, неоднократно принимала участие в показах и регулярно снималась для рекламных кампаний брендов.











