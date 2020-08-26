Роману Полански не позволили вернуться в Американскую киноакадемию

Верховный суд округа Лос-Анджелеса (штат Калифорния) во вторник, 25 августа, отклонил ходатайство кинорежиссера Романа Полански о восстановлении его в составе Американской академии киноискусств, присуждающей премию “Оскар”.

Об этом сообщил журнал Variety.

В 2019 году Полански подал в суд ходатайство, в котором просил суд заставить Американскую академию киноискусств восстановить его членство.

"Академия поступила необъективно, злоупотребив возможностью оставить все в тайне, а также не смогла действовать так, как положено законом. Решение академии об исключении не основывается на полученных сведениях, а сведения академии не основываются на доказательствах", — говорилось в прошении.

Что говорит суд

Судья Мэри Стробел согласилась с тем, что академия могла предупредить режиссера заранее о голосовании по вопросу его исключения. При этом судья пришла к выводу, что академия имела все основания изгнать Полански из своих рядов и взвесила такую возможность тщательно и объективно.

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"У Совета (управляющих академии. — Фокус) была причина исключить истца", — приводит журнал слова судьи Стробел.

По ее мнению, решение академии не стало результатом “произвола или каприза” и не являлось "злоупотреблением правом действовать по собственному усмотрению".

Что говорит защита Полански

В свою очередь, адвокат Харланд Браун, представляющий интересы Полански, заявил о нежелании оспаривать вердикт судьи. По словам юриста, членство в академии в конечном счете "ничего не значит" для его клиента.

Заседание окружного верховного суда ввиду пандемии коронавируса проходило в режиме телеконференции. Адвокат Браун был единственным, кто явился на слушания лично, в защитной маске.

История вопроса

Совет управляющих Американской академии киноискусств провел заседание 1 мая 2018 года и проголосовал за исключение Романа Полански и актера Билла Косби из состава своих членов в соответствии с правилами поведения организации. Формулировка указывает на то, что актер и режиссер покинули состав киноакадемии навсегда.

Романа Полански включен в список лиц, разыскиваемых Интерполом по делу 1977 года, когда суд в Лос-Анджелесе признал его виновным в растлении несовершеннолетней модели Саманты Геймер, которой на момент преступления было 13 лет.

Режиссер заключил сделку с правосудием, однако накануне оглашения приговора бежал из США и с тех пор проживает в Европе. Судья впоследствии заявил прокуратуре о необходимости приговорить Полански к 50 годам лишения свободы.

В сентябре 2009 года кинематографист, имеющий французское и польское гражданство, был задержан в Цюрихе по запросу властей США. После десяти месяцев домашнего ареста режиссера отпустили под залог в размере 4,5 млн доларов, а через год швейцарский Минюст постановил отказать американской стороне в выдаче Полански и окончательно освободить его.

Полански, который, несмотря на дурную репутацию, входит в число лучших европейских режиссеров, известен как автор фильмов "Ребенок Розмари", "Китайский квартал", "Венера в мехах", "Горькая луна", "Девятые врата", "Пианист" ("Оскар" 2003 года за лучшую режиссерскую работу).