У Кэти Перри и Орландо Блума родилась дочь

Американская певица Кэти Перри впервые стала матерью. Она родила дочь от британского актера Орландо Блума. Об этом сообщил детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), послами которого являются артисты.

Девочку назвали Дэйзи Дав Блум. Счастливые родители уже опубликовали первое фото с ребенком, точнее ее руки, схватившейся за пальцы родителей. И призвали фанатов делать пожертвования, чтобы в странах с неразвитой медициной дети рождались здоровыми и счастливыми, как их дочь.

Фото: UNICEF

Кэти и Орландо начали встречаться в январе 2016 года. В 2018 певица сообщила, что обручена, однако снова не сказала с кем, хоть и посвятила Блуму песню и назвала его любимым.

А в марте певица сообщила о беременности, сняв клип. Пара долгое время скрывала и тот факт, что они встречаются и долгожданную беременность Кэти.

Но неделю назад Орландо сообщил в интервью, что они узнали пол ребенка и ждут, когда он появится на свет. У него уже есть восьмилетний сын Флинн от актрисы Миранды Керр и мальчику тоже не терпится встретиться с сестричкой, когда она родится.

Крестной матерью Дэйзи станет Дженнифер Анистон.