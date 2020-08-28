Что мы знаем о новой девушке Брэда Питта?

Согласно многочисленным публикациям в СМИ, Брэд Питт больше не холостяк. Оскароносный актер теперь состоит в романтических отношениях с 27-летней немецкой моделью Николь Потуральски.

Слухи ранее связывали Питта с актрисой Алией Шокат, спустя несколько лет после его развода с Анджелиной Джоли, но похоже, что звезда Голливуда на самом деле встречается с Потуральски с конца 2019 года. Об этом пишет harpersbazaar.

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Николь Потуральски немецкая модель. Даже если раньше вы мало о ней слышали, скорее всего, скоро услышите даже больше, чем хотели бы. В последние годы модель развивает карьеру, а также увеличивает число подписчиков в Instagram.

Как отмечает ELLE, Потуральски использует профессиональный псевдоним Нико Мэри и работает с агентством A Management, Official Models и NEXT Models. Она уже появилась на обложках нескольких журналов, в том числе ELLE Germany.

По данным Daily Mail, Николь Потуральски планировала стать морским биологом, когда росла, но все изменилось, когда ее обнаружил модельный скаут талантов во время поездки в парижский Диснейленд.

Впервые Николь сфотографировалась с Брэдом Питтом еще в ноябре 2019 года. Хотя свой роман влюбленные до сих пор держали в тайне, фотографии, сделанные в ноябре 2019 года, позволяют предполагать, что Питт и Потуральски, возможно, стали встречаться еще в прошлом году. Сообщается, что пара сидела бок о бок на воскресной службе Канье Уэста в Hollywood Bowl в Лос-Анджелесе. В то время имя Питта связывали с актрисой Шокат, которая неоднократно появлялась на публике на мероприятиях, где бывал и Брэд Питт. Но теперь их мнимый роман кажется чем-то из разряда беспочвенных сплетен.

Николь Потуральски

Хотя секретный роман влюбленных, возможно, продолжался довольно долго, он не привлекал внимания общественности до тех пор, пока Питт и Потуральски не сели в частный самолет в аэропорту Париж-Ле Бурже в августе 2020 года, о чем рассказало издание Entertainment Tonight. В публикации издания очевидец рассказал следущее: "Их видели за рулем автомобиля с водителем, который отвез их в аэропорт на следующий рейс... Они вылетели часовым перелетом и были замечены прибывшими на юг Франции".

Николь Потуральски

По информации Daily Mail, Питт отвез Николь Потуральски в Шато Мираваль, поместье, которое он приобрел за 67 миллионов долларов в 2011 году вместе со своей экс-супругой Анджелиной Джоли.

Николь воспитывает сына в одиночку

В то время как Брэд Питт является отцом шестерых детей, у модели Потуральски, по информации СМИ, есть сын по имени Эмиль. Иногда она делится фотографиями своего малыша в Instagram, а в февральском посте назвала единственного ребенка своим лучшим другом.

В мае немецкая модель отметила всех матерей-фолловеров, написав трогательное обращение: "Маленькое любовное письмо всем мамам, которые так стараются, дарят столько любви, времени и сердца. Не спите, слишком много беспокойтесь и любите еще больше. Вы великолепны", – написала возлюбленная Питта. Чуть позже Николь Потуральски опубликовала в соцсетях свою фотографию в рубашке со слоганом "Защищайте детей, а не оружие".

Питт и Потуральски публично еще не подтвердили свои отношения, но Потуральски в ряде сообщений в социальных сетях тонко намекнула, что она с кем-то встречается. В марте она написала в Instagram: "Суббота в эти дни для меня – это саморефлексия, чтение книг, общение со своей второй половинкой".

Нам же остается только ожидать, когда Николь и Брэд подтвердят слухи о своем романе выходом на красную дорожку!