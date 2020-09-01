Певец Эд Ширан впервые стал отцом

У супругов родилась девочка, которую назвали Лайра Антарктика. Дочь Эда Ширана родилась еще на прошлой неделе, но молодой отец решил не сообщать СМИ эту новость сразу. А сегодня британский певец сообщил о радостном событии на своей странице в Instagram. Знаменитость опубликовал снимок вязаных носочков новорожденной малышки.

"У меня для вас отличные новости, которыми я хочу поделиться! На прошлой неделе с помощью потрясающей команды врачей Черри родила нашу красивую и здоровую дочь Лайру Антарктику Сиборн Ширан. Мы абсолютно влюблены в нее. Мама и малышка отлично себя чувствуют, и мы находимся на седьмом небе от счастья. Мы надеемся, что вы проявите уважение к нашей частной жизни в этот особенный период! Посылаю вам много любви и с нетерпением жду, когда вернусь к вам. Эд", — рассказал Эд Ширан своим подписчикам в социальных сетях.

О беременности супруги Ширана, Черри СМИ сообщили несколько недель назад. Сообщение поступило от инсайдера из окружения пары.



