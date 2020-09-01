Запутанные отношения: новая девушка Брэда Питта оказалась замужем за пожилым ресторатором

Таблоиды вовсю обсуждают новую пассию актера Брэда Питта – немецкую модель Николь Потуральски. Пара начала появляться вместе на людях и даже провела время во французском имении актера. Однако оказалось, что эти отношения несколько более запутанны, нежели могло показаться иначе. Об этом пишет Daily Mail.

Сначала оказалось, что 27-летняя модель воспитывает шестилетнего сына Эмиля. Причем снимков мальчика нет в Instagram модели, и нет о нем никакого упоминания. Фотографии Эмиля с мамой, полученные от папарацци, можно обнаружить в фанатском Instagram Потуральски.

Николь Потуральски с сыном Эмилем / Фото: Instagram _nicole_poturalski

А позже выяснилось, что Николь все еще замужем. Причем ее супруг гораздо старшее нее. Роланду Мэри 68 лет, они женаты около восьми лет. Он владеет четырьмя ресторанами в Берлине, в том числе и заведением под названием Borchadt. И главное, он знаком с Брэдом Питтом около десяти лет. Ресторатор и актер познакомились, когда Питт снимался в фильме Квентина Тарантино "Бесславные ублюдки" и часто посещал ресторан Роланда.

Супруг Николь – Роланд Мэри

По данным таблоидов Николь и Питт познакомились именно в этом ресторане в прошлом году, когда он снова посетил Берлин. Девушка сама дала актеру свой номер телефона.

Брэд Питт направляется в один из ресторанов Роланда в Берлине (Фото 2019 года)

Интересно, но Роланд не против отношений своей жены с голливудской звездой. У них с Николь свободные отношения. Хотя инсайдеры утверждают, что он был не в курсе романа своей жены, пока ему не позвонили журналисты в надежде получить комментарии. Роланд ситуацию не прокомментировал.

Зато известно, как отреагировала на роман бывшего мужа Анджелина Джоли. Инсайдер сообщил таблоидам, что Джоли не интересует личная жизнь Питта, но она переживает, что из-за Потуральски он будет уделять меньше внимания их детям. "Ее немного беспокоит, что она посвятила все свое время детям, а Брэд начал новые отношения. Для Анджелины же личная жизнь отошла на второй план", – заявляет источник.