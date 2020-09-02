Сальма Хайек опубликовала фото в купальнике в честь своего 54-летия

Сегодня день рождения празднует актриса Сальма Хайек. Накануне праздничной даты знаменитость опубликовала снимок в социальных сетях, на котором она позирует на вершине горы у моря в черном купальнике и широкополой шляпе.

"Угадай, кому завтра исполнится 54? Кстати, это не старая фотография! Спасибо, Марджо, что во время отпуска превратился в фотографа!" — подписала фотографию знаменитость.

Хайек постоянно работает над собой. Знаменитость поддерживает форму с помощью йоги и силовых упражнений.

"Я занимаюсь с британским тренером. Она научила меня держать свое тело таким образом, чтобы мышцы были активны весь день. Поэтому даже когда вы чистите зубы, вы прорабатываете мелкие мышцы", - рассказала Сальма Хайек в одном из интервью.



