Французского туриста оштрафовали на 1000 евро за украденный с пляжа песок

Французский турист оштрафован на 1000 евро на итальянском острове Сардиния за попытку вывоза местного пляжного песка.

Об этом сообщает издание "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Во время таможенного осмотра туриста в аэропорту представители службы безопасности обнаружили в пластиковой бутылке два килограмма мелкого песка.

"Такое поведение не только вредит окружающей среде, но и ставит под угрозу поддержание береговой линии, предназначенной для устойчивого развития туризма на Сардинии", – заявили в местной полиции.

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На пляжах Сардинии уникальный песок, цвет которого меняется от белоснежного до темно-розового. Поэтому многие туристы пытаются вывезти его с собой как сувенир. Итальянский остров уже много лет страдает от таких краж. В интернете при этом процветает незаконная торговля, где эти природные богатства могут быть перепроданы по высокой цене.

Ранее на пляжи Сардинии вернули песок, который туристы воровали в течение многих лет. Директор охраняемой морской зоны рассказал, что ему поступил звонок из местного аэропорта, администрация которого сообщила, что на их складе лежат камни, ракушки и емкости с песком. Все это изымалось у туристов, покидавших остров, на протяжении многих лет.

В 2019 году на Сардинии арестовали двух граждан Франции за кражу 40 килограммов песка.