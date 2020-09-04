Маркетолог из Великобритании унаследовал коллекцию фотографий своего деда

Дилан Скалет еще в 2014 году унаследовал коллекцию снимков, отснятых его дедом Джеком Шарпом около 50 лет назад. Пленки лежали на складе без дела несколько лет, а в период карантина Дилан стал разбираться в своем наследстве и оцифровывать архив уличных фотографий. Всего коллекция насчитывает около 5000 снимков. Об этом сообщает Bored Panda.

Как рассказал Скалет, его дед родом из Великобритании, но в 1955 году переехал в Швейцарию, где, в последствии, стал членом любительского фотоклуба. В период с 1950 по 1970 год он сделал множество снимков, главным образом, в Швейцарии и Франции.

Чтобы поделиться своим культурным наследием, Скалет решил создать специальный Instagram-аккаунтб где регулярно выкладывает новые снимки.