На DZIDZIO напали в центре Киева, избили и отобрали телефон

Ночью 6 сентября неизвестные напали на певца Михаила Хому, известного под сценическим псевдонимом DZIDZIO. Нападение произошло рядом с его офисом на ул. Стрелецкой в центре столицы. В лицо артисту распылили слезоточивый газ, украли у него телефон и другие личные вещи. Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на полицию Киева.

В полиции сообщили, что телесные повреждения певца квалифицируются как легкие. Открыто уголовное производство по ч. ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) и ч. 1 ст. 185 (воровство) Уголовного кодекса.

В пресс-службе DZIDZIO от комментариев отказались. “Мы не можем сообщать никаких подробностей в интересах следствия,” - цитирует представителей певца издание.

Напомним, это не первое нападение на певца. Предыдущий инцидент произошел чуть менее двух лет назад, 28 декабря 2018 года. Тогда певца избили двое мужчин, одного из них позже задержала полиция. Сам Михаил Хома связывал то нападение с конфликтом с бывшими коллегами Олегом Турком (известен как Лесик) и Михаилом Мишковым из-за долей в доходах группы.