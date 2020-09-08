NEW IN. Главные интерьерные тренды осени 2020

Все, кто хоть раз делал ремонт или из праздного интереса посматривал, как меняются моды на интерьерные решения, безусловно, знают, что она почти так же переменчива, как мода на обувь. Правда, в вопросе оформления помещений мы чаще наблюдаем симбиозы стилей или отслеживаем, как плавно они "перетекают" из одного в другой, оставляя по пути фрагменты решений совсем из другой оперы. Фокус решил собрать самые актуальные стили оформления интерьеров на осенний сезон 2020.

Монохром

Тематические специалисты, декораторы и дизайнеры, все чаще прибегают к ярким решениям для интерьеров. Красный, зеленый, различные оттенки желтого цвета все чаще встречаются в актуальном дизайне в последнее время. Другими словами, применение ярких решений стал отличным способом победить интерьерную "сухость" и "недосказанность". Кроме того, по мнению дизайнеров и пионеров модных тенденций, осенью 2020 появятся интерьеры в одном ярком цвете, ведь монохром не обязательно подразумевает "черно-белый"!

Теплые тона

Обои, обивочные материалы, декор стен и потолков, а также аксессуары — буквально все охватила любовь к густым, теплым цветам и оттенкам. Европейские трендсеттеры дизайна предсказывают осенью 2020 большую популярность всем оттенкам бордо и вишни. Кроме того, на Олимпе модных оттенков окажутся оливковый зеленый, цвет кофе, шоколад и охра.

Британская классика

В этом сезоне к нам возвращается старая добрая британская классика, ведь история, как известно, идет по спирали — это касается и моды на домашнюю обстановку. В модных интерьерах снова будет править бал дух английских коттеджей, в которых проживали герои романов Джейн Остин. Конечно же, мы будем избегать любых намеков на неуместный максимализм в виде нарочитой резьбы или позолоты, как во дворцах в стиле барокко. Однако британский уют в современной интерпретации осени 2020 года снова занимает много полос в журналах по оформлению интерьеров.

Ткани в мелкий и средний цветочек, умилительные аксессуары и посуда, английские камины, как в известном доме на Бейкер стрит, а также традиционная британская мебель. Словом, новой классике суждено стать частью нашей жизни в ближайшие пару лет.

Органика в интерьерах

Относительно новая тенденция, получившая название "биофилия". Термин этот означает увлеченность природными формами и силуэтами, а также природными материалами и мотивами декорирования. Причиной популярности послужило отдаление современных людей от корней и природы как таковой.

По мнению сторонников тренда, такое отдаление нарушает эмоциональный фон современного человека. В свою очередь, врачи и психотерапевты считают, что природа необходима человеку для восстановления, следовательно, ее необходимо сделать частью интерьеров с помощью дизайнеров и декораторов. Отличительными чертами тренда можно назвать обилие живых растений, мебель из грубого, необработанного дерева, имитирующего изделия, созданные неумелыми столярами вручную.

Античные и мифические мотивы

Да! Они снова в моде. В начале 2020-х годов на первый план выходят интерьеры с элементами искусства Древней Греции и Рима. Но с такими декоративными элементами нельзя переусердствовать! Они должны применяться исключительно в акцентах и фрагментами. Конечно, мы не должны превращать свое жилище в храм греческих богов.

Асимметрия и неправильные формы

В интерьере второй половины 2020 года есть пространство для маневров и нарочитых несовершенств. В этом году дизайнеры открыто отрицают необходимость следовать стандартам и рекомендуют уходить от циничных "прилизанных" интерьерных решений.

Открыто набирает силу использование вещей с асимметрией и неправильных форм, далеких от идеальных сферы или куба. Мы видим намеренный уход от традиционных форм в пространстве и декоре.

Интерьеры в стиле фьюжн

Наше жилье — нечто вроде отражения нас самих и нашего образа жизни, ценностей и предпочтений. А это означает, что в нашем интерьере должно быть место для теплых воспоминаний, важных находок и других необходимых душе вещей. В этом сезоне дизайнеры предлагают нам не бояться эклектики и в одном помещении умещать новое кресло из IKEA, бабушкин старинный комод, сувениры, купленные на блошином рынке и плетеные корзины, привезенные из путешествия по Средней Азии.

Такой своего рода микс-интерьер будет восприниматься жильцами как некое живое пространство, которое можно постоянно модулировать. Что, в свою очередь, подарит вам ощущение легкогсти и уберет страх перемен.