В новом клипе Alyona Alyona снялась женщина, которую избили в поезде

Рэпер Alyona Alyona выпустила видео на новую песню о насилии "Сумно". Главную роль в нем сыграла Анастасия Луговая, которую избили в поезде Мариуполь-Киев.

"Настя – главная героиня моего нового видео “Сумно”. Та самая девушка, на долю которой выпало испытание. Она была жестоко избита на глазах у маленького сына, в поезде Мариуполь-Киев. Эта история, цепляет за самое сердце, западает прямо в душу и щемит", – сказано в сообщении под видеоклипом.

Alyona Alyona призывает помочь обратить внимание общества на насилие и социальное безразличие.

Напомним, ночью 31 июля в поезде №84 сообщением "Киев-Мариуполь" неизвестный мужчина без верхней одежды ворвался в купе к женщине, которая ехала вместе со своим несовершеннолетним сыном, напал на нее и пытался изнасиловать. Спустя сутки женщина опубликовала свое селфи с разбитым лицом.