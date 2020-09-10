Инес, Анна и другие. 7 главных муз Карла Лагерфельда

В личной жизни Карла Лагерфельда женщин не было, зато их было много в профессиональной жизни бессменного главы модного дома Chanel. Великого дизайнера не стало полтора года назад, но память о нем живет в сердцах всех, кто неравнодушен к моде. В день его рождения Фокус вспоминает муз великого кутюрье.

Инес де ля Фрессанж

Начиная с 1983 года модель и дизайнер Инес де ля Фрессанж была настоящей музой Лагерфельда. Правда, спустя шесть лет с момента начала сотрудничества между Инес и Лагнрфельдом случился идейный конфликт. Причиной скандала стало участие в съемках Инес для бюста Марианны, который Карл назвал "праздником вульгарности".

Марианна (девушка в особом головном уборе, фригийском колпаке) олицетворяет национальный девиз Французской республики: "Свобода, Равенство и Братство". Скульптурные изображения Марианны являются обязательным атрибутом административных учреждений, ее профиль размещен на государственной печати Франции и на почтовых марках. До введения евро изображения Марианны размещались на монетах и купюрах (соответственно, на сантимах и франках). Инес де ля Фрессанж позировала для бюста Марианны в конце 1980-х годов.

После этого события каждый из участников конфликтного диалога остался при своей точке зрения, а пути дизайнера и его музы разошлись на целых 20 лет. Позже Карл Лагерфельд пригласил мадемуазель де ля Фрессанж на показ коллекции Chanel SS’ 2011, где и произошло великое перемирие.

Ванесса Паради

Французская актриса стала лицом аромата Coco от Chanel в возрасте 20 лет. С тех пор Ванесса Паради довольно часто становилась лицом рекламных кампаний модного Дома. Сам Лагерфельд когда-то сказал ей: "Это не работа, это удовольствие. Я счастлив рядом с тобой". Дизайнер считал, что "Ванесса сумела сохранить в себе взбалмошность молоденькой девушки" и это доставлялало Карлу большую радость общения.

Клаудия Шиффер

Знакомство Клаудии Шиффер и Карла Лагерфельда состоялось еще в начале 1990-х годов, когда будущая королева подиумов только начинала свою звездную карьеру. Тогда Лагерфельд посчитал, что Шиффер умеет ходить по подиуму так же легко, как по улице. Они долгое время сотрудничали. Дизайнер находил в Клаудии сходство с Брижит Бардо и часто комментировал его на публике.

Карл был одним из первых, кто предложил начинающей модели постоянный контракт на целых семь лет, а их дружба продлилась до конца жизни Лагерфельда.

Кара Делевинь

Креативный директор дома Chanel неоднократно подчеркивал, что Кара – не просто модель или девочка из знаменитой британской семьи аристократов. Она в первую очередь – личность. "Как Чарли Чаплин, только в моде", – неоднократно замечал Карл.

"Я хотел бы увидеть ее в немом кино, а не в разговорном, потому что она сверхакцентирует движение. Девушки обожают ее так же, как раньше Кейт Мосс. Они все хотят быть такими же свободными, как она", – говорил в одном из интервью Карл Лагерфельд.

Кира Найтли

В звезде "Пиратов Карибского моря" Карл Лагерфельд увидел Коко Шанель в юности, именно поэтому британская актриса сыграла Шанель в фильме дизайнера "Once upon a time". О своей музе Лагерфельд сказал: "Кира гениальна, разве нет? Простая в общении, при этом умеет себя вести и знает всех, кого стоит знать".

Кадр из фильма "Once upon a time"

Кайа Гербер

Дочь Синди Кроуфорд пошла по стопам своей звездной матери и уже в 16 лет стала заключать крупные контракты на большие суммы. Именно тогда, Кайа подписала договор с домом Chanel и стала амбассадором бренда. А уже в 2018 году модель приняла участие в показе Карла Лагерфельда.и стала лицом рекламной кампании сумок Chanel.

За год до смерти Карла, Кайа успела принять участие в совместной презентации коллекции дома Chanel.

Анна Винтур

Карл Лагерфельд – один из немногих, кому удавалось сохранять дружеские отношения с главным редактором америкаского Vogue на протяжении многих лет.

По его собственным словам, дизайнер ценил в Анне ее честность. "Когда она говорит "да – это "да", а когда "нет – это точно "нет", – комментировал Лагерфельд свои взаимоотношения с Винутр в интервью The Times. Знаменитый модельер и главный редактор ведущего модного издания мира познакомились еще на этапе работы Лагерфельда на посту креативного директора для модного дома Fendi.