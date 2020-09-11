Непристойное поведение: в парижский музей Орсе не пустили студентку с глубоким декольте

Парижский музей изобразительных искусств Орсе, который может похвастать внушительной коллекцией самых известных картин XIX века с обнаженными натурой, не пустил внутрь студентку из-за глубокого декольте. Об этом написала сама девушка, и этот пост разошелся по соцсетям.

Джеанн, студентка литературного факультета одного из парижских вузов, решила сходить в музей вместе с подругой, однако ее остановили при входе сотрудники музея, заявили, что ее декольте слишком глубокое и откровенное и потребовали прикрыться.

Джеанн все же "прикоснулась к прекрасному" только после того, как накинула пиджак. Она написала, что в тот день в Париже было довольно жарко, около 26 градусов тепла, кроме того сотрудники музея так и не смогли ей объяснить, какое правило она нарушила. У ее подруги в укороченной майке, открывавшей живот, таких проблем не возникло.

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Джеанн в том самом непристойном платье

"Я и подумать не могла, что мое декольте может стать поводом для каких-либо разногласий. Сотрудник музея говорил мне: нет-нет, я не могу вас пустить, ЭТО запрещено, ЭТО неприемлемо", - рассказала девушка. Она пожаловалась, что в итоге все смотрели на ее грудь, заставляя ее чувствовать себя униженной.

Когда пост Джеанн разошелся по соцсетям, в музее Орсе связались с девушкой и извинились перед ней, также написали покаянный текст в соцсетях, но при этом там никто не признал, что инцидент содержал в себе сексизм и дискриминацию. Правда, в музее пообещали, что проведут беседу с "чересчур усердными" смотрителями.

Карикатура на "злобу дня"

Студентка уже отметила, что в музей пойдет снова, так как слишком любит искусство. А французские СМИ попытались выяснить, какое же правило Джеанн нарушила. В своде правил Орсе есть пункты в которых говорится, что посетители должны быть одеты прилично, и что запрещена одежда, способная нарушить общественное спокойствие. Но платье девушки явно эти правила не нарушало.

Некоторые из экспонатов музея Орсе/Фото: MuseeOrsay

Напомним, музей Орсе - одна из главных достопримечательностей Парижа, который ежегодно посещают миллионы туристов и французов. Там находятся такие картины, как "Происхождение мира" Гюстава Курбе, "Олимпия" Эдуарда Мане и одна из "Обнаженных" Огюста Ренуара.