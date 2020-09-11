Кейт Уинслет публично открестилась от обвиненных в харассменте Вуди Аллена и Романа Полански

Фильмография 44-летней голливудской актрисы Кейт Уинслет насчитывает около 70 лент. За свою долгую карьеру знаменитость успела посотрудничать со многими именитыми режиссерами, в числе которых 84-летнй Вуди Аллен и 87-летний Роман Полански. Имена этих режиссеров сегодня связавают с громкими секс-скандалами: голливудских воротил обвиняют в домогательствах и растлении несовершеннолетних. В своем недавнем интервью для Vanity Fair актриса призналась, что сожалеет о работе с этими режиссерами.



Сейчас Кейт Уислет не может понять, о чем именно думала, когда соглашалась сниматься у этих Аллена и Полански.

"Для меня непонятно, как эти люди могли так долго оставаться на высоких постах и пользоваться уважением в киноиндустрии, учитывая то, какими они были на самом деле. Это просто позор! Конечно, я тоже беру на себя ответственность за то, что работала с ними. Однако я не могу повернуть время вспять. Я борюсь с чувством сожаления по этому поводу. Сейчас нам только и остается, что честно и публично говорить об этом", — рассказала Кейт Уинслет в интервью.

Кейт активно призывает всех пострадавших от домогательств присоединяться к движению #MeToo, запущенного в 2017 году. Актриса подчеркнула, что сама поддерживает это движение, потому что хочет быть лучшей версией себя и подавать пример другим молодым девушкам.





