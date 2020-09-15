Агате Кристи 130 лет. Топ-10 интригующих фактов из жизни писательницы

Более двухсот произведений, четыре миллиарда экзмепляров, изданных и проданных во всем мире, в сочетании с историей жизни, похожей на приключенческий роман. Судьба Дамы Агаты Мэри Клариссы Меллоун, чье имя слышал, пожалуй, каждый, могла бы потягаться с любым из ее детективных произведений: интрижки неверных мужей, брак с мужчиной младше на пятнадцать лет, непростые отношения со взбалмошной матерью и проблемы с написанием текстов... Фокус рассказывает о невероятных особенностях личности Агаты Кристи и необычных фактах из ее биографии.

В детстве ей запрещали читать

Это звучит довольно странно, ведь обычно родители ратуют за любовь детей к чтению и радуются, обнаружив у своих чад пристрастие к этому обучающему хобби. Но случай в семье Агаты Кристи показал противоположное. Мать будущей писательницы была слегка невротична и при этом являлась поклонницей викторианской эпохи. Она считала, что девочке следует играть на музыкальных инструментах, танцевать и уметь радовать глаз мужчин. А вот чтение, в ее представлении, было бесполезным и даже вредным занятием. Правда, саму Агату Кристи мало интересовало, что думает ее мать по этому поводу: девочка самостоятельно научилась читать в возрасте четырех лет и все детство прятала свои книги от взбаламошной матери.

Агата Кристи всегда представлялась домохозяйкой

Самый публикуемый автор в истории стеснялась своего писательства и в графе "профессия" всегда писала "домохозяйка". Впрочем, и относилась Агата к своему ремеслу исключительно как к хобби. У нее никогда не было рабочего стола и личного кабинета. Она писала или надиктовывалоа тексты своих произведений, где придется.

Сама Кристи считала свою деятельность чем-то несерьезным, не заслуживающим внимания и тем более звания настоящей профессии. Работала она "между делом", во время перерывов между домашними делами. Рабочее место обустраивала в спальне или за кухонным столом. Однако когда ей удавалось уединиться, она, по ее собственным словам, "забывала обо всем на свете".

Агата Кристи страдала дисграфией

Это необычное расстройство психики, подразумевающее невозможность расставлять буквы в словах в правильном порядке. Правда, это не мешало писательнице печатать на машинке или надиктовывать тексты ассистенту.

Заболевание стало следствием детских переживаний Агаты Кристи. Специалисты в области психиатрии утверждают, что дисграфией, как правило, страдают люди, пережившие серьезное эмоциональное потрясение в детстве. А если вспомнить странные привычки матери Агаты и добавить к этому внезапную смерть любимого отца, то проявление дисграфии стало вполне логичным.

Второй супруг Агаты Кристи был младшее ее на 15 лет

Спустя 11 лет после громкого и эмоционального развода с первым супругом Арчибальдом, Агата Кристи познакомилась с археологом Максом Мэллоуэном, который был моложе писательницы на 15 лет. Сама она шутила, что археолога как раз и может заинтересовать женщина постарше, ведь такая дама представляет интерес как... древность!

Агата Кристи со вторым супругом Максом Мэллоуэном

С Максом Агата Кристи прожила до самой смерти и называла супруга "любовью всей жизни".

Любовь к ядам

Если вы читали хоть некоторые романы Агаты Кристи, то наверняка обращали внимание, какое место в своих романах писательницы отведено всевозможным ядам. Исследователи подсчитали, что в общей сложности в книгах Кристи фигурируют 83 отравления! Откуда такая "любовь" и, главное, столь впечатляющие познания?

Эти знания Агата Кристи приобрела во время Первой мировой войны, когда работала медсестрой на фронте, а позднее – фармацевтом. Многие современники утверждали, что у Кристи был большой страх – перепутать рецептуру препарата и случайно смешать яд. Позже она перенесла этот страх на страницы своих романов. И отравила немало своих героев.

Инсценировала собственное похищение

После того, как первый муж Агаты Кристи Арчибальд сообщил о желании развестись с ней после 11 лет совместной жизни, потому что он полюбил другую женщину, писательница исчезла на целых 11 дней. Существует теория о том, что Агата буквально инсценировала собственное похищение.

Объявление о пропаже писательницы в британской газете

Что произошло на самом деле, до сих пор неизвестно. Спустя 11 дней писательницу нашли в отеле и она, по собственным утверждениям, не могла вспомнить, что с ней приключилось за этот период. Некоторые биографы писательницы допускали, что такой ход она осуществила, чтобы удержать супруга и вынудить его начать поиски. Но, даже если это было так, манипуляция Агате не удалась и Арчибальд не отступил от намерения развестись.

На тот момент писательница была уже очень известна. Ее поиском занималась буквально вся Великобритания. Привлечена была не только полиция, но и отряды спасателей. Имя Агаты Кристи все 11 дней не сходило с первых полос газет Европы. По сути, исчезновение писательницы стало главным событием года, как и внезапное ее обнаружение с признаками легкой амнезии в фешенебельном отеле Swan Hydropathic Hotel в Харрогейте. Примечательно, что в отеле она зарегистрировалась под именем пассии мужа - Терезы Нил.

Уникальная творческая плодовитость Агаты Кристи

Сама писательница неоднократно подшучивала над собственной литературной плодовитостью. Ей удавалось писать по две-три книги в год. Агата сравнивала себя с "сосисочным производством", намекая на то, что она могла писать даже два романа одновременно. Во время Второй мировой войны писательница именно так и поступала. Позже она рассказывала, что у нее не было вдохновения и Кристи опасалась, что один роман может не получиться. Из этих соображений она писала сразу два произведения - хоть один должен был быть удачным!

Нелюбовь к Эркюлю Пуаро

Бельгийский детектив (не французский!) до настоящего времени остается одним из самых значимых и популярных литературных героев в истории, не говоря о том, что он – самый знаменитый персонаж Агаты Кристи. К слову, когда Агата Кристи наконец-то придумала как закончить жизненный путь Эркюля Пуаро в романе "Занавес" (опубликованном в 1975 году, за год до смерти самой писательницы), газета New York Times даже опубликовала по этому поводу некролог, будто этот литературный персонаж действительно жил в XX веке.

Кадр из сериала "Пуаро Агаты Кристи" (1989)

К слову, сама Агата Кристи хотела "избавиться" от Эркюля Пуаро намного раньше. Бельгиец был первым персонажем писательницы, именно поэтому к середине ее творческой биографии он ей порядком надоел. Кроме того, Кристи признавалась, что сама считает своего героя "слишком неприятным и эгоцентричным человеком". Ей самой куда больше импонировала скромная и очаровательная старушка Мисс Марпл.

Причина, по которой Эркюль Пуаро "жил" столько лет, кроется в требованиях издателей, которые считали романы и рассказы о частном сыщике золотой жилой, а сама Кристи всю жизнь очень боялась бедности. Именно поэтому она много лет продолжала писать сюжеты о Пуаро, хотя, по логике, ему на момент смерти должно было быть более 100 лет.

Кто такая Мэри Уэстмакотт?

Мало кто знает, что у Агаты Кристи был литературный псевдоним, под которым писательница издала любовный роман "Хлеб великанов" в 1930-м году. Позже под псевдонимом Мэри Уэстмакотт вышло еще 5 романов в течение десяти лет, все они были не детективного жанра.

Произведения были приняты очень хорошо: и критиками, и читателями. И никто не догадывался, что под этим литературным именем скрывалась знаменитая королева детектива.

Самый издаваемый автор

На сегодняшний день романы Кристи считаются одними из самых издаваемых и продаваемых в мире (есть мнение, что ее произведения уступают только Шекспиру и Библии). Даже автору "Гарри Поттера" Джоан Роулинг все еще не удалось перещеголять Агату Кристи.

Агата Кристи с супругом Максом Мэллоуэном и принцессой Анной в Букингемском дворце (1974 год)

Перу Агаты Кристи принадлежит самая "непрерываемая" пьеса в истории. Детективную театральную постановку "Мышеловка" с успехом дают в Лондоне с 1952 года и по сей день беспрерывно. К слову, это абсолютный рекорд. В 2012 году пьеса отметила 25-тысячный показ!