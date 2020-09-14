Город во Флориде отменил закон, запрещавший ходить в приспущенных штанах

В городе Опа-Лока в штате Флорида (США) местные власти решили отменить закон, который запрещал носить приспущенные штаны таким образом, чтобы было видно нижнее белье владельца. Об этом пишет AP News.

Этот местный закон был введен в 2007 году и касался тогда только мужчин. В 2013 году он стал распространяться и на женщин. За его несоблюдение можно было получить штраф до 500 долларов или 25 часов общественных работ.

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Во всем городе были размещены соответствующие информационные таблички.

Вице-мэр города Крис Дэвис заявил изданию, что он никогда не поддерживал данное законодательство.

"Я чуствовал, что он (закон) дискриминировал определенную часть нашего населения, а именно молодых афро-американцев", – сказал Дэвис.

А вот 66-летний член городской комиссии Элвин Берк стал единственным, кто проголосовал против отмены данного запрета. По его словам, такой закон никого не ущемляет, а, наоборот, помогает "становиться лучше и не выглядеть глупо в спущенных штанах".

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал указ, который запрещает Минобороны США принимать в армию трансгендеров.