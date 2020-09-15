Конфликт с мафией и публичные нападения. Самые эпатажные выходки Конора Макгрегора

В прошлогоднем издании Forbes в списке самых богатых знаменитостей файтер Конор Макгрегор стал единственным резидентом MMA. Совокупный доход Макгрегора за прошлый год составил 41,7 миллиона евро.

Однако, помимо информации о доходах Макгрегора, в СМИ регулярно появляются новости о скандальных выходках часто не трезвого файтера. Стоит ли говорить о том, что попытка приставать к женщине в баре - далеко не единственная ситуация, о которой стало известно широкой общественности.

Нападение на бойцов в автобусе

Один из самых известных прошлогодних скандалов с участием Макгрегора — нападение на автобус, в котором находился боец Хабиб Нурмагомедов. Конор Макгрегор решил подраться с Хабибом прямо на парковке, но это у него не получилось. В бешенстве ирландец разбил заднее стекло автобуса. В итоге, осколки стекла ранили пребывающих в салоне файтеров Майкла Киеса и Пейджа ВанЗанда. За эту опасную выходку Конор был арестован полицией, но через короткое время знаменитость отпустили с учетом залога в размере $ 40 000.

Конфликт с ирландской мафией

В 2017 году Конор Макгрегор нарвался на большие проблемы. В пьяной драке боец избил мужчину в одном из пабов Дублина. К сожалению для Макгрегора, его оппонент в пьяной драке оказался по имени Грэм Уилан оказался значительной фигурой в ирландской мафии. В результате за жизнь знаменитости, по слухам, была озвучена награда в миллион долларов. Макгрегору даже рекомендовали уехать из страны, но борец то и дело заявлял, что ему ничего не угрожает и никто для него не опасен. Ирландская полиция в эту сомнительную и опасную дискуссию предпочла не вмешиваться.

Подробности этой истории СМИ неизвестны, но по слухам, Макгрегору и его отцу удалось договориться с обиженными представителями местного мафиозного эстеблишмента, заплатив им крупную суммму денег.

Конфликт с фанатом

В марте 2017 года Конор Макгрегор обидел своего поклонника. Британец Ахмед Абдирзак попросил сделать селфи со своим кумиром, но Конор был в дурном настроении, поэтому забрал дорогой смартфон, разбил его о стену и положил в карман. Огорченный фанат заявил на Макгрегора в полицию, после чего борца арестовали, но вскоре, опять таки, отпустили под очередной залог в размере $ 12 000.

Ложный уход из спорта

Еще одной причиной для публичного скандала, спровацированного Конором, стало его ложное заявление о завершении спортивной карьеры. В марте 2019 года знаменитость опубликовал в своем Twitter пост следующего содержания:

"Привет, ребята. У меня просто быстрое объявление. Я решил завершить свою карьеру в спорте, который формально называется «смешанные единоборства», начиная с сегодняшнего дня. Желаю всем моим старым коллегам успехов в их дальнейших состязаниях. Я теперь спокойно присоединюсь к бывшим партнерам по всему этому уже «на пенсии». С меня всем «Пина Колада".

Оказалось, что сделал это Макгрегор для рейтингов, ведь всего за полгода до публикации в социальных сетях, спортсмен подписал рекордный контракт с UFC на шесть поединков и в случае внезапного ухода из спорта, Конор вынужден был бы заплатить громадную неустойку. Поэтому поклонники борца сочли его публикацию просто очередной пьяной выходкой, но резонас в СМИ, все-таки, произошел и Макгрегору пришлось объясняться со спортивной организацией.

Публичные разборки с противником

В августе 2016 года Конор Макгрегор вышел из себя на публике и стал бросаться банками с энергетическим напитком в своего противника Нейта Диаса. За полгода до инцидента Диас победил Макгрегора в поединке и, по всей вероятности, это обстоятельство вызвало жгучее желание настоящей ирландской вендетты со стороны Конора.

Эта публичная разборка, в очередной раз, стала причиной для судебных тяжб.

Убить Роналду

На одну из своих тренировок Макгрегор пригласил Криштиану Роналду. Спортивные знаменитости вместе позировали фотографам, после чего в СМИ и социальных сетях долго курсировало обсуждение того, как долго бы прожил Роналду на ринге с Макгрегором. Тогда Конор прокомментировал: "мы с Криштиану хорошие друзья и он всегда находится в отличной форме. Хотя если честно — я бы сразу его убил".