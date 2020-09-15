Джоан Роулинг снова обвинили в трансфобии из-за убийцы-трансвестита

Известную британскую писательницу Джоан Роулинг снова обвинили в трансфобии, и все из-за ее нового детективного романа о детективе Корморане Страйке и его помощнице Робин Эллакот. Теперь дуэт будет противостоять серийному убийце, который переодевается в женскую одежду. Это и вызвало возмущение масс. Об этом пишет Daily Mail.

Самое интересное в этой истории, что критики еще никак не могли прочесть роман "Беспокойная кровь", написанный под псевдонимом Роберт Гэлбрейт, так как он выходит только сегодня. И о сюжете они могли знать только из анонсов. Но этого хватило, чтобы снова обвинить известную писательницу в том, что она ненавидит трансгендеров.

Корморан Страйк и Робин Эллакот в сериале по детективам Роберта Гэлбрейта

Хотя, скорей вина лежит на критике из The Daily Telegraph, который написал обзор на детектив и заявил, что "мораль книги выглядит так: никогда не доверяйте мужчине в платье".

Журналист Observer Ник Коэн уже написал: "Я прочитал последний роман про Страйка, и утверждение, что он анти-транс - полнейшее дерьмо".

А журналист Пирс Морган отметил, что те, кто постят хештег #RIPJKRowling (покойся с миром, Роулинг) еще более "нетерпимы и отвратительны, чем те, против кого они выступают".

А другие просто посоветовали критикам прочесть книгу, прежде, чем критиковать автора.

Обложка нового романа о Корморане Страйке

Пока, до выхода книги "Беспокойная кровь", известно, что Страйк с помощницей будут противостоять серийному убийце. В 1974 году врач Марго Бэмборо исчезла из своей хирургической клиники в Клеркенвелле. Ее так и не нашли, а сорок лет спустя дочь Марго полна решимости выяснить, что случилось с ее матерью. К тому же часть 900-страничного романа будет посвящена проблемам в семье Корморана и новому роману его ассистентки. Также обещают запутанную историю, приправленную оккультизмом.

Напомним, травля Роулинг в соцсетях началась после того, как она раскритиковала статью в которой упоминались "люди, которые менструируют".

Актер Робби Колтрейн, исполнивший в фильмах про Гарри Поттера роль Рубеуса Хагрида, сказал в интервью Radio Times: "Я не думаю, что то, что она сказала, было оскорбительным. Не знаю почему, но в Твиттере есть целое поколение людей, которые слоняются и ждут, чтобы их обидели".