В Лондоне продают самый узкий дом шириной всего в полтора метра

В Лондоне, в районе Шепердс Буш в квартале от знаменитого Гайд-парка, продается самый узкий дом британской столицы. Шириной он всего в полтора метра. Об этом пишет Daily Mail.

Ранее здесь располагался магазин головных уборов, и с тех времен тут осталась витрина с изображением шляпы-котелка, потом тут проживал фотограф Юрген Теллер, а потом "узкий дом" принадлежал звезде "Гордости и предубеждения" Саймону Вудсу.

Последний раз "узкий дом" был продан за 595 тысяч фунтов в 2009 году некоему юристу, который решил избавиться от уникальной недвижимости из-за переезда.

Теперь стоимость дома с синим фасадом, узкой входной дверью и двумя окошками составляет почти миллион фунтов.

Не смотря на полтора метра ширины, в доме уместилось все необходимое: две спальни, причем в одну из них ведет люк, кабинет, гостиная, ванная комната, кухня с плитой, которая также отапливает весь дом, а также зеленый задний дворик и даже террасу на крыше.

Один из агентов по недвижимости, мистер Уоллер, который сейчас занимается продажей "узкого дома", рассказал, что в 1990-х ему посчастливилось попасть на новогоднюю вечеринку в этот уникальный дом. "Это было ужасно богемно, на пяти этажах можно было потеряться. А ванная занимала целый этаж", - рассказал Уоллер.