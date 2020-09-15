17-летняя дочь Кейт Мосс появилась на публике с мамой

Знаменитая модель 1990-х Кейт Мосс в компании 17-летней дочери Лилы отметила посещением вечеринку, организованную в честь давнего друга модели Кима Джонса в Лондоне.

Фото: pasioforfashionbryta

Знаменитые мать и дочь выбрали монохромные черно-белые наряды. Кейт появилась на публике в наряде молочного цвета с бантом на шее, В то время, как юная Лила решила выбрать полупрозрачное платье черного цвета, которое полностью открывало фигуру дочери знаменитости.

Фото: Vogue UK

Многие поклонники успели отметить сходство матери и дочери. При этом, сходство наблюдается больше на уровне стиля и образов. Девушка еще никак не продемонстрировала свой характер, но фанаты уже допускают, что юная Лила обладает маминым взрывным нравом.