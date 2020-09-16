Мадонна станет сценаристом и режиссером фильма о самой себе

62-летняя поп-дива Мадонна станет режиссером собственного биографического фильма и напишет сценарий совместно с оскароносной Диабло Коди. Певица уже отметила, что в центре внимания фильма будет музыка. Об этом пишет Daily Mail.

Производством картины, посвященной карьере поп-звезды, займется компания Universal Pictures. Название и сроки выхода ленты пока не разглашаются. Также неизвестно, кто сыграет роль самой Мадонны. Таблоиды сообщают, что певица еще подбирает актрису на роль.

Мадонна работает над сценарием/Фото: Instagram Madonna

Соавтором сценария выступит американская писательница Брук Бьюзи-Морио, известная под псевдонимом Диабло Коди. В 2008 году она получила "Оскар" за лучший оригинальный сценарий к фильму "Джуно".

Диабло Коди и ее "Оскар"/Фото: Variety

"Я хочу рассказать о том, каким потрясающим путешествием стала для меня жизнь артиста, музыканта, танцора и человека, который пытается идти в этом мире своей собственной дорогой", — говорится в заявлении Мадонны на ее официальном сайте.

"В центре внимания этого фильма всегда будет музыка. Музыка поддерживала меня, а искусство сохраняло жизнь. Есть еще так много нерассказанных и вдохновляющих историй — и кто их лучше всего расскажет, как не я сама", - отметила поп-звезда.

Диабло Коди и Мадонна работают над сценарием/Фото: Instagram Madonna

Возможно, фильм получит название Live To Tell, это название баллады, которую она написала в начале своей карьеры в 1986 году.

Всего за свою музыкальную карьеру 62-летняя Мадонна Луиза Чикконе записала 14 студийных альбомов, распроданных общим тиражом более 335 миллионов экземпляров. Она считается самой коммерчески успешной исполнительницей в истории.

Мадонна также снялась почти в двух десятках фильмов (в том числе "Дик Трэйси", "Тело как улика", "Эвита", "Четыре комнаты") и выступила режиссером двух картин ("Грязь и мудрость" и "МЫ. Верим в любовь"). За роль в фильме "Эвита" она получила "Золотой глобус", однако певица также является рекордсменкой по числу "Золотых малин" — антипремии за худшие достижения в кино. У Мадонны девять "малин" за актерскую работу.